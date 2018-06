MISS POD LUPOU: Modeling je tvrdý byznys, říká Průšová

Co pro mě znamená modeling

Modeling vždycky byl, je a bude tvrdý byznys. A já si to uvědomuji. Ráda dělám práci, která mě baví a stále i dobře živí. Vzpomínám si třeba na rok strávený v Řecku, kam jsem odjela ve svých jednadvaceti letech. Byl to úžasný rok plný zážitků a nových zkušeností. Modeling pro mě tedy znamená celý můj život a pohled na něj se mi postupem času mění díky zkušenostem a zážitkům.

Jak vidím svou budoucnost

Samozřejmě stojím nohama pevně na zemi, takže vím, že v modelingu se objevují mladší děvčata a konkurence je větší a větší. Ale modeling mi přinesl velký rozhled, hodně kontaktů a můj směr se bude i nadále ubírat kolem modelingu, krásy, módy a zdraví. Jen už to nebude z pohledu z mola. A kde se vidím za 10 let? Tak samozřejmě se může stát cokoliv, ale když by všechno mohlo být ideální, tak bych určitě ráda měla zdravou rodinu, fungující vztah a smysluplnou práci.

Jak jsem na tom se vztahy

Jak jsem už mnohokrát řekla, předchozí manželství je pro mne uzavřená kapitola. Vím, že nic není úplně bílé a úplně černé, a tak se to musí brát. V současné době mám přítele, jsem spokojená a je mi fajn.

Jaký je můj oblíbený sport

Autoři Redaktor: Eva Čerešňáková Fotografie: Lenka Hatašová Make-up: Monika Navrátilová

Mám moc ráda lyžovaní a za to vděčím mému vytrvalému tátovi. Měl se mnou trpělivost a naučil mě perfektně lyžovat. Dnes si lyžování opravdu užívám. Objevila jsem také kouzlo thai-boxu, při kterém si ráda dám pořádně do těla. Samozřejmě jdu sem tam do posilovny nebo se projet na in-line bruslích. Určitě se ale nebráním ani sportům, které neznám, ráda se něčemu novému přiučím. Například minulý rok jsem začala jezdit na koni a to i přesto, že jsem se koní do té doby bála. Co ale určitě nemusím, to jsou extrémní adrenalinové sporty.

Proč mi říkají lidová vypravěčka

Ano, opravdu se mi občas přezdívá lidová vypravěčka. Určitě to bude mojí přirozeně bavící povahou. Ráda bavím své blízké, a když třeba něco vtipného vyprávím, tak mi u toho lítají ruce, oči se koulí na všechny strany a grimasy nemají konců.

Jak se o sebe starám

V první řadě je to určitě zdraví, toho jsem si vědoma, a proto se snažím žít alespoň v rámci mezí zdravě. Ráda sportuji, což je sice obecně velká výhoda, ale zase na druhou stranu občas hřeším. Čas od času si dopřávám sladkosti i alkohol, takže finálně je to vlastně fifty fifty. Jsem vyvážený člověk.

Jaká jsem kuchařka

Neustále zkouším nové recepty a cizokrajné kuchyně. Byla jsem dokonce i na kurzech sushi a thajské kuchyně, kterou doma občas také ráda připravím. Snažím se připravovat jídla zdravá, ale zároveň energeticky vydatná. Mojí specialitou se v poslední době stala cuketa na sto způsobů. Postupem času jsem si samozřejmě vyzkoušela i nesčetné množství diet, ale nakonec člověk zjistí, že stejně je to hlavně o stravě a pravidelném pohybu.