MISS POD LUPOU: Elisavet Charalambidu vyměnila modeling za jezdectví

Odkud pochází mé zvláštní jméno

Narodila jsem se sice v Brně, máma je Češka, ale můj táta je Řek. Elisavet je původem řecké jméno, které jsem dostala po své řecké prababičce. Jako malá jsem do Řecka jezdila každý rok, vždycky na letní prázdniny a pokaždé se tam moc ráda vracím. Bohužel mám nyní už méně času, takže o to vzácnější je pro mě každá návštěva Řecka.

Jaká byla moje kariéra v modelingu

Je to vtipný příběh, protože to všechno začalo až přihláškou do soutěže Česká Miss. Do té doby jsem neměla vůbec žádné zkušenosti s modelingem. Velmi si vážím toho, že jsem uspěla. Po získání titulu v soutěži krásy jsem měla příležitost dostat se k zajímavým pracovním příležitostem - přehlídky a focení v Česku nebo v zahraničí.

Jak soutěž ovlivnila můj vztah

V průběhu soutěže jsem měla vztah, který trval ještě necelý rok po soutěži, musím přiznat, že získání titulu mělo velký podíl na našem rozchodu. Mrzí mě to, protože jsem pevně věřila, že bychom to mohli zvládnout. Rozdělila nás vzdálenost a čas, kterého moc nebylo, jelikož jsem byla pracovně velmi vytížená. Dopadlo to, jak to dopadlo. Ale jsem ráda, že jsme s bývalým partnerem dodnes kamarádi.

Čemu se teď věnuji

Dokončuji vysokou školu a ráda bych získala titul inženýr. Při tom současně pracuji v oblasti marketingu a managementu. Aktivně se věnuji svému koni Jasmínovi a jezdectví, příští rok bychom rádi zahájili naši první oficiální sezonu v parkuru i drezúře. Mít vlastního koně byl od dětství můj sen a jsem nesmírně šťastná, že se mi splnil. Jasmín je úplně celý bílý, jako Jurášek v Popelce, a díky němu vždycky zapomenu na všechen stres a starosti. Ne nadarmo se říká, že nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu.

Kde se vidím za deset let

Autoři Redaktorka: Eva Čerešňáková Fotografie: Lenka Hatašová Make-up: Monika Navrátilová

Jako každá žena bych chtěla mít rodinu a děti, ale to je pro mě ještě ta vzdálenější budoucnost. V té blízké budoucnosti bych ráda dokončila vysokou školu, aktivně se věnovala svému koníčku a na jaře zahájila sezonu v oblasti jezdectví. Také jsem uvažovala o pořízení hříbátka, ale to je ještě na zvážení. Deset let je dlouhá doba, ale nejraději bych se viděla se svým panem "Božským" někde v krásném baráčku s obrovskou zahrádkou, kde bychom spolu vychovávali dvě děti, ideálně holčičku a chlapečka.

Jak se udržuji ve formě

Postavu si udržuji každodenním pohybem, což je asi nejlepší cesta a způsob, který znám. Jídlo mám velmi ráda, takže větší omezení jídla bych asi nezvládla. Každý den jezdím na koni, což mě udržuje ve formě. A dále také každodenní procházky s mým psíčkem.