MISS POD LUPOU: Tělo Chmelířové už bude v létě hokejisty Procházky

JAK DLOUHO RANDÍM S MILANEM PROCHÁZKOU

S Milanem se znám od konce léta 2007 a seznámili jsme se velkou náhodou. Žijeme spolu v podstatě od začátku, protože to hodně urychlila ta vzdálenost, která mezi námi tehdy byla (Praha – Karlovy Vary, pozn.red.). Na Štědrý večer mě Milan při večerní procházce požádal o ruku a bylo to nesmírně romantické. Svatbu bychom rádi měli v červenci v našem rodném Znojmě a nakonec bude zřejmě větší, než jsme si ji představovali. Oba se na ni moc těšíme a chceme vše zařídit tak, aby to klaplo jak má.

JAK SI ŽIJEME

Náš partnerský život ovlivňuje hokej, a veškerý čas i plánování do budoucna s ním úzce souvisí. Nemůžeme se jen tak sbalit a někam vyrazit třeba na víkend nebo na dovolenou, vše se podřizuje zápasům a tréninkům. Milan trénuje každý den ráno a v létě i odpoledne. Také podle něj upravuji jídelníček, protože Milan patří mezi poctivce a chce především zdravou stravu a potrpí si na dostatek spánku, hlavně po obědě. Ale to se o hokejistech všeobecně ví, že toho hodně naspí. Náš život se vlastně podobá Cirkusu Humberto - člověk nikdy neví, kam ho to zavane. A abychom toho neměli málo, pořídili jsme si před rokem a půl fenku a pokud jsme oba zaneprázdnění, řešíme problémy s hlídáním.

JAK VNÍMÁ PARTNER MOU PRÁCI

S Milanem jsme se potkali až po soutěži, takže od začátku vztahu víme, že je třeba s rizikem v podobě nepříjemností ze strany médií, se kterými občas bojujeme, počítat. Není lehké dostat partnera na nějakou společenskou akci právě kvůli dotěrným fotografům, ale já to respektuji a nenutím ho.

ŽIVOT NA DVOU MÍSTECH

Od úspěchu v soutěži Miss se pohybuji v Praze, a to kvůli práci v modelingu, ale také kvůli studiu. Současně ale mám druhý domov, podle města, kde právě přítel hraje. Dva roky jsme byli v Karlových Varech a nyní jsme už druhým rokem v Chomutově, takže mám stále sbalený kufr a jsem neustále mezi Chomutovem a Prahou.

PROČ JSEM NEREPREZENTOVALA ČESKO V CIZINĚ

Českou republiku jsem měla reprezentovat na Miss Europe v Libanonu, ale bohužel v průběhu příprav soutěž z finančních důvodů skončila. Když se dnes podívám zpátky, soutěž Miss mi dala možnost poznat spoustu zajímavých lidí, navázat důležité kontakty a konkrétně v České republice se modeling dělá bez známého jména dost těžko, takže titul ze soutěže významně pomůže.

JAK SI UDRŽUJI FIGURU

Celý život jsem se věnovala závodně sportu. Nejdřív to byl korfbal, pak volejbal. Už od dětství jsem tedy byla vedená aktivně sportovat a velkou zásluhu na tom měl můj tatínek. Je atletický trenér a mě vedl k pohybu, abych uměla od všeho něco, s tím, že si pak vyberu sama. Moje tělo má tedy dobrou paměť, a když se chci dát do formy, vím, že stačí chvíli pořádně máknout a hned se to projeví. Naštěstí mám i velmi dobrý metabolismus. Od doby, co máme pejska, trávím hodně času venku, vyrážím s ní klidně na dvě až tři hodiny do lesa, takže to často spojím i s lehkým joggingem. Teď v zimě mě začaly bavit běžky, protože při nich člověk zapojí skutečně celé tělo.

PROČ MĚ NEBAVÍ POSILOVÁNÍ

Posilovna mě dřív bavila, ale na ni nemám příliš pevnou vůli. Nejlíp se mi cvičilo s kamarádkou, ale ta se odstěhovala a nemám už k sobě parťáka, tak se musím sama doma čas od času k něčemu donutit. Díky Milanovi však máme doma velmi slušné vybavení od činek, medicimbalů, posilovacích gum až po bossu.