MISS POD LUPOU: Čerešňáková se odhalila, s kůží na trh půjdou další

Součástí rozhovorů o vítězkách soutěží krásy budou pravidelně i exkluzivní fotografie přední české fotografky Lenky Hatašové, která s redakcí Revue iDNES.cz spolupracuje již řadu let. A protože je dobré jít ostatním příkladem, jako první pózovala před jejím objektivem právě Eva Čerešňáková, která k podobné akci již brzy vyzve i své kolegyně.

Miss pod lupou Kdo připravuje rubriku Redaktor: Eva Čerešňáková Fotografie: Lenka Hatašová Make-up: Monika Navrátilová

Evo, vraťme se do roku 2007, kdy jsi se stala první Českou vicemiss. Jak jsi žila před soutěží a před následným vstupem do českého showbyznysu?

Jsem aktivní člověk a i jako malá jsem měla mnoho zájmů. Do roku 2005 jsem žila v Uherském Hradišti se svými rodiči a mladší sestrou, studovala na víceletém gymnáziu, několik let hrála závodně házenou, současně jsem 12 let hrála na klasickou kytaru v lidové škole umění a asi od 14 let se příležitostně věnovala modelingu, jednou za čas módní přehlídka nebo focení. A samozřejmě jsem si vyzkoušela i soutěže krásy. V září 2005 jsem se přestěhovala do Prahy, začala studovat na vysoké škole a kromě modelingu jsem také kouzlila s kouzelníkem Jakubem Kroulíkem, se kterým jsme dokonce reprezentovali Českou republiku na mistrovství světa moderní magie.

To jsem ani netušil, není nad to, když je člověk všestranně nadaný. Od tvého úspěchu v České miss už uplynuly čtyři roky, co se za tu dobu změnilo? Nelituješ, že jsi do soutěže šla?

Vyzkoušet si soutěž Česká Miss byl můj dlouholetý sen a už samotný postup do finále byl pro mě velkým úspěchem. Z následného umístění jsem měla velkou radost a čekala spoustu příležitostí i práce v oblasti modelingu. Na půl roku jsem přerušila studium a postupně se seznamovala s novým prostředím, ve kterém jsem se čím dál častěji pohybovala. Celkově bych mohla říct, že mi "titul" otevřel dveře ke spoustě příležitostí, ale vždy bylo jenom na mně, zda jsem jednotlivých možností dokázala využít. Přiznám se, že ne vždy to bylo jednoduché. Krátce po soutěži jsem třeba velmi těžce nesla každý negativní článek v bulvárních médiích, který se mě týkal. Dnes už to neřeším, jsem nad věcí. Díky příležitostem jednat s lidmi, novým kontaktům i pracovním příležitostem jsem určitě jednodušeji pronikla do "světa byznysu" a vyspěla. Od začátku jsem si ale přála zůstat nohama na zemi a žít realitou. A to se mi, doufám, podařilo. Snažím se i o podporu dobrých věcí a myslím, že letošní rostoucí počet dárců krve je po čtyřech letech propagace této problematiky ve spolupráci se známými tvářemi určitě úspěchem, stejně jako před rokem zahájený můj vlastní projekt na podporu dětí v Bangladéši For You Too.

V průběhu soutěže jsi měla přítele Adama, ale nedávno váš vztah po několika letech skončil. Byla to právě soutěž miss, která ovlivnila tvůj soukromý život, jak to ostatně u tvých kolegyň bývá zvykem?

Určitě má soutěž miss významný vliv na partnerské vztahy. Ty pevné přežijí, soutěž jako miss je utuží, ty slabé se krátce po soutěži rozpadnou. Pro náš vztah, který začal několik měsíců před soutěží, byl průběh soutěže velkou zkouškou. A tehdy jsme ji zvládli na výbornou. Bohužel se v průběhu let ukázalo, že bude lepší, když každý půjdeme vlastní cestou. Na náš rozchod ale neměla soutěž, titul ani showbyznys žádný vliv. Bylo to o nás a já si dodnes Adama velmi vážím a jsem ráda, že jsme mohli zůstat přáteli.

Pojďme do současnosti. Přeci jen začal nový rok a člověk by měl hledět především dopředu a nikoliv se pořád otáčet směrem k minulosti. Jak vypadá tvůj běžný den?

Hekticky (smích). Snažím se o dobrý time management, abych zvládala všechno, čemu se věnuji. Spím asi šest hodin, třikrát týdně strávím pár hodin ve škole, dva až tři večery v týdnu mám pracovní, dvakrát až třikrát týdně brzy ráno chodím cvičit. Průběžně přes den řeším telefonicky a mailem pracovní povinnosti pro své klienty, věnuji se public relations, komunikaci a produkci. K tomu se snažím mít jednou za týden privátní lekci italštiny a španělštiny, abych jazyky udržovala aktivní, a rétoriky, protože na sobě musím a chci pracovat. Program mám hodně nabitý, ale dá se to zvládat a občas je čas i na zábavu. Tím, že se pohybuji ve společnosti, mohu čtenářům iDNES.cz přinášet aktuální novinky a zajímavosti.

Naše čtenářky by mi asi neodpustily, když bych se nezeptal, jak si udržuje krásnou postavu. Jak vypadá tvůj životní styl?

Snažím se a někdy se mi to i daří. Stravuji se zdravě, sportuji, hodně piji vodu a čaje, ale vím, že bych měla spát trochu více. Ráda bych se více zaměřila na stravování, protože mi v něm chybí pravidelnost, ale primárně se v ničem neomezuji a raději spálím kalorie na běžeckém páse. Nebudu tajit, že si ráda pochutnám na výborném jídle a vínu a z cest si nejčastěji vozím gurmánské delikatesy.

Díky a do nového roku ti přeji jen to dobré a těším se, s jakými dalšími zprávami dorazíš na příští poradu...

S těmi nejlepšími, přeci (smích). Tobě i našim čtenářům přeji nádherný nový rok 2011 a ať je lepší, než ten uplynulý.