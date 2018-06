MISS POD LUPOU: Andrea Kloboučková je 10 let po soutěži sexy máma

Jak jsem se dostala k modelingu

Modelingu jsem se věnovala od čtrnácti let. Měla jsem tenkrát štěstí hned na začátku, protože jsem se dostala do nejlepších rukou, agentury Czechoslovak Models pod vedením Milady Karasové. Milada mi dala neskutečnou školu života. V Čechách jsem neměla nouzi o práci, nikdy se mi ale moc nechtělo cestovat do zahraničí. Většinou jsem jezdila za hranice jen na danou práci a hned zase domů za rodinou. Rodina byla mojí velkou oporou. Když mi bylo devatenáct let, přihlásila jsem se do soutěže Miss. Viděla jsem to jako další krok, jak být v modelingu, ale i v životě "úspěšnější".

Jak se soutěž za deset let změnila

Přijde mi, že dříve byly dívky méně zkušené v modelingu. To se odrazilo i v tom, že si nedovolily nějak oponovat, když se jim něco nelíbilo. Taky si vzpomínám, že jsem svým třem konkurentkám půjčila na finálový večer tílko, protože jsme měly mít každá svoje z domova a ony neměly. Celkově jsme se snažily si navzájem pomáhat. Dnes jsou ta děvčata mnohem ostřílenější a mají ostřejší lokty. Každá kope tvrdě sama za sebe, ale nemyslím si, že by to bylo špatně. Jen to pozoruji jako změnu za těch deset let.

Co mi soutěž vzala a dala

V době po soutěži Miss jsem se kvůli změnám prostředí rozešla s tehdejším přítelem. Najednou jsem se, jako všechny ostatní missky, dostala úplně jinam. Z děvčete, které bylo více doma, se stala modelka s mnoha závazky spojenými se soutěží. Ze začátku byly každý den rozhovory, focení, večírky a tento kolotoč ustojí jen silní muži. Díky Miss jsem ale vlastně potkala mého manžela a za to jsem opravdu moc vděčná.

Jak jsem se seznámila se svým manželem

Seznámila nás kamarádka manžela. Pracovala pro firmu s golfovým oblečením, pro níž jsem šla módní přehlídku. Tehdy mi řekla, že má sympatického kamaráda, který chce získat mé telefonní číslo. Z počátku jsem telefon nechtěla dát, ale jednou jsme si daly pár skleniček vína a já jsem jí řekla, ať toho údajného sympaťáka vytočí, že si s ním popovídám. Vůbec jsem nevěděla, kdo to je a co dělá. Čtrnáct dní jsme si jen telefonovali a pak přišlo rande. Čekala jsem, kdo na tom náměstí vstane z lavičky. Přiznám, že už na první pohled se mi líbil. Můj manžel je fyzicky absolutně dokonalý a jediné, co bych na něm změnila, je to, že se občas mračí. Já jsem pozitivní člověk, mám kolem sebe ráda pohodu a snažím se k tomuto přístupu změnit i jeho.

Co říkám na klišé, že missky chodí s úspěšnými sportovci

To, že je Honza hokejista, jsem asi dva měsíce vůbec netušila. Honza mi řekl, že dělá pro jednu stavební společnost a já jsem dál nepátrala. Nechtěl se vytahovat, že je hokejista Slavie a tím si mě vlastně i získal. Odhalil ho až můj bratr, který hokej sleduje. Když jsem doma řekla jméno kluka, který se přijde představit rodině, tak mě upozornil, že jednoho Kloboučka zná - je to hokejista. A byl to on.

Čím si udržuji postavu

Nemám ten dar od Boha, že bych nemusela nic dělat a měla krásnou postavu. Několikrát týdně chodím běhat a do toho předcvičuji Pilates. Našla jsem už konečně recept na to, jak jíst všechno a nepřibrat. Možná se někdo bude divit, ale je to pravidelný pohyb.

Jaká jsem máma

Jsem spravedlivá. Mám dvě krásné a zdravé děti a nedělám rozdíly. Myslím si, že jsem kolikrát i přísnější, ale přiměřeně. Dopoledne se věnuji Jáchymovi a starám se o domácnost, Anička bývá obvykle ve školce. Odpoledne jí vyzvedávám a jedeme na tenis, golf nebo jezdit na koních. Večer chodím do centra předcvičovat Pilates. Celkově jsme velice aktivní rodina, takže zatím na další přírůstek nepomýšlíme a úplně stačí dvě dětičky. Chci jim dát všechno to, co jsem sama měla od svých rodičů.