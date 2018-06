Miss: O radost z vítězství jsem nepřišla

Jedna z těch slušných otázek byla o trémě. "Když mám trému, klepe se mi kotník u pravé nohy," odpovídala bezprostředně vysoká a útlá kráska.

Miss ČR 2001 má modré oči, blond vlasy, je jí devatenáct let, měří 182 centimetrů, s třiašedesáti kilogramy má míry 90-62-92. Jmenuje se Diana Kobzanová, je z Roudného u Turnova, narodila se ve znamení Berana. Ráda jí kuřecí maso, letos maturuje na obchodní akademii v oboru cestovní ruch a do soutěže ji přihlásila maminka. „Počítám, že se teď přestěhuji do Prahy,“ řekla bezprostředně po svém sobotním vítězství.

“Jsem smolařka,” tvrdí o sobě a v jednu chvíli to tak mohlo vypadalo i při soutěži. Oblastní kolo Východních Čech, z něhož Diana postoupila, se konalo jako první a tak si jako první Miss losovala číslo pro finále. Z osmnácti možností si vytáhla problematickou třináctku. “Kdybych si kupovala jogurt, vyberu si zaručeně ze všech právě ten jeden – zkažený,” líčila svou smůlu Miss. Pro štěstí měla na finále s sebou fotografii, na níž je s přítelem a malého plyšového medvídka.

Diana ráda čte, oblíbila si Petra Šabacha, jezdí na kole, cestuje – dlouhý čas strávila ve španělské Barceloně a i když žádnému klubu nefandí, ráda se dívá na hokej. Umí velmi dobře anglicky, trochu německy a ráda by studovala fakultu sociálích věd UK obor média a komunikační schopnosti nebo produkci na FAMU. Před soutěží začala chodit do posilovny a kvůli finálové volné disciplíně se naučila romskou písničku.

Má jezevčíka Bertíka a tříletou známost. “Netroufám si tvrdit, že nám vztah vydrží. Nikdy neříkej nikdy,” řekla novinářům. Bezprostředně jí čeká maturitní zkouška. Nechce se nechat unést úspěchem v soutěži a své obavy vyjádřila slovní hříčkou: “Někdo teď září – a někdo až v září.”