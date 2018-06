Miss Nováčková se v New Yorku učí, jak nebýt stydlivka

Modelka je kurzem nadšená a nabídce na nějakou hereckou roli by se určitě nebránila. Má to však malý háček. Jitka se vždycky pro něco nadchne, zcela se tomu oddá a pak ji to přestane bavit.

"Vlastně jediné, co mi vydrželo a baví mě od mala a pořád, je modeling. Budu ráda, když k tomu přibude i herectví, protože jsem na zkušenosti z New Yorku strašně těšila. Moje oblíbená herečka je Jennifer Anistonová a nikdo ji netrumfne. I kdyby třeba hrála v nejhorším filmu, budu ho milovat," prozradila.

Česká Miss 2011 Jitka Nováčková v New Yorku

Modelka se společně se spolužáky už byla podívat v Central Parku, SOHO, na Times Square, samozřejmě i na Páté Avenue, u World Trade Centra a mnohem víc má toho ještě v plánu. Chystá se i do Washingtonu, odkud je její spolubydlící, která ji ráda provede.

"Rády bychom jely i na pláž, ale je tu toho k vidění strašně moc, tak uvidím, co se všechno se ještě podaří stihnout," prozradila Jitka, která se do Prahy vrátí začátkem srpna.

Česká Miss 2011 Jitka Nováčková v New Yorku

Po dvou týdnech pak odletí do Brazílie na celosvětovou soutěž Miss Universe. Na přípravy nebude mít moc času, ale po jazykové stránce bude na tom prý velmi dobře.

"Z angličtiny jsem maturovala, takže ji mám stále v živé paměti. Těším se ale, že po návštěvě New Yorku budu mluvit ještě lépe. Navíc Američané jsou takoví, že se obecně snaží se vším pomoct. I když něčemu nerozumím, jsou ochotní to opakovat tak dlouho, dokud to nepochopím," řekla nedávná maturantka z Českých Budějovic.

Česká Miss 2011 Jitka Nováčková v New Yorku

Škola a noví známí jí vyplňují všechen čas. Občas se jí trochu zasteskne po blízkých, ale nejvíce jí chybí babiččiny speciality. "Chutná mi tu moc, nejsem vybíravá a sním všechno, akorát mi chybí babiččiny výpečky a buchty. V New Yorku jsem první dva týdny chodila do restaurací, teď se snažím i vařit, protože mám na vaření konečně trochu času, ale předtím jsem to vůbec nestíhala," dodala.

"Americká jídla jsou postavena na fast foodech, i v restauracích je většinou hlavní jídlo hamburger s hranolky a v obchodech se dají koupit hlavně hotová jídla, pizza, lasagne, už udělané sendviče. Většinou to stačí jen ohřát, Američané jsou prostě hodně pohodlní."