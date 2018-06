Miss Nováčková před Miss Universe: spousta papírování a žádné cvičení

"Od svých kolegyň jsem se dozvěděla, že to bude pořádná dřina, měsíc tréninků a všeho možného. Říkám si: "Co mě nezabije, to mě posílí", tak uvidíme, co budu říkat po příletu. Přípravy z mojí strany probíhaly pouze tak, že jsem vyplnila spoustu dotazníků a odeslala jim je zpět. Myslela jsem si, že budu určitě strašně cvičit, ale bojuji s časem," řekla iDNES.cz Jitka Nováčková, která se kromě cesty do Brazílie připravuje i na odlet do New Yorku. V rámci cen, které získala, absolvuje filmový kurz na New York Film Academy.

"Kdybyste náhodou někdo chtěl poradit, jak se mají vyplňovat víza a podobně, obraťte se na mě, jsem po tom všem odborník," směje se.

Úřadující Miss alespoň těší, že před náročnými výpravami do ciziny zvládla úspěšně odmaturovat. Letos poprvé se i jí dotkly státní maturity, u nichž mnoho studentů naprosto pohořelo.

Jitka Nováčková odmaturovala bez potíží

"Nejvíc stresů je určitě před ústní částí, člověk chce chytře odpovídat, mluvit plynule, aby nezklamal jak sebe, tak učitele. Hrozně jsem si oddychla, že to pak vyšlo. Chodím totiž na jedno z nejtěžších gymnázií, takže školní matematika a angličtina byly určitě dvě nejtěžší části, oproti nim byla státní maturita mnohem jednodušší. U písemné části člověk jenom křížkuje odpovědi a výsledky vyhodnocuje stroj, takže buď to máte, nebo ne, to už stresy nebyly. Navíc od doby, co jsme dopsali písemnou část do vyhlášení výsledků, uběhlo skoro dvacet dní, takže kdyby se člověk nervoval, bylo by to hrůzných dvacet dní," objasňuje.

Co bude se studii Nováčkové dál, zatím sama netuší. Sice si dala za cíl zkusit studovat dvě vysoké školy najednou, ale vzhledem k jejímu velkému pracovnímu vytížení to zatím jako reálné rozhodnutí nevypadá. "Od toho jsem už opustila. Teď přemýšlím, jestli časově zvládnu nastoupit na nějakou už letos, nebo jestli počkám rok. Některé školy totiž bohužel nemají možnost kombinovaného studia, což bych určitě potřebovala, prezenčně bych školu nezvládla určitě," říká.

Denisa Domanská a Jitka Nováčková při společném focení

Jitka Nováčková pochází z Českých Budějovic, královnou krásy se stala 19. března. Vítězství v České Miss jí přineslo mnoho zajímavé práce především na přehlídkových molech, v rámci fotomodelingu se naposledy blýskla při focení pro jednoho z partnerů soutěže. Spolu s ní pózovala i Česká Miss World Denisa Domanská.