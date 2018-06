Miss Nováčková na Miss Universe: tohle tělo je favoritem soutěže

Dívky z celého světa se už třetím týdnem připravují v brazilském Sao Paulu na velké finále a sama Jitka Nováčková přiznává, že je to velmi náročné. "Už jsme všechny opravdu moc unavené a je to na nás i vidět. Kruhy pod očima je to první, co se každá z nás snaží po ránu zamaskovat. Práce je opravdu náročná a vyčerpávající, ale nevzdávám se, musím zabojovat," řekla iDNES.cz modelka, která nasazuje maximální úsilí na co nejlepší reprezentaci České republiky v Brazílii.

Mezi ostatními dívkami má i své favoritky, ale celkově hodnotí všechny své soupeřky jako velmi krásné. "Na první pohled mě okamžitě zaujala Miss Irsko, po té jsem se potkala s nádhernou a téměř nenalíčenou Miss Portugalsko a velmi krásná je Miss Švédsko. Je nás ale hodně, takže jsem neměla možnost seznámit se se všemi holkami osobně, ale kam se podívám, hemží se to tady samou krásou. Snažím se dělat všechno pro to, abych také vynikla a důstojně reprezentovala svou zem," doplňuje.

Česká Miss Jitka Nováčková patří na Miss Universe v Brazílii k favoritkám soutěže

Nováčková odlétala na Miss Universe s dokonalou postavou a určitě neplánovala hubnutí nebo přísnou dietu. Úbytek kilogramů se ale dostavil sám v důsledku náročného programu. "Cítím, že hubnu. Vstáváme v šest ráno, chodíme spát pozdě večer a na jídlo nemáme mnoho času," líčí.

Každá ze soutěžících má v Brazílii přidělenou svoji opatrovnici a samy prý nesmí vyjít ani z pokoje. Jejich chůvičky je tedy doprovázejí na každém kroku, ať už natáčejí spoty, fotí, zkoušejí šaty, trénují choreografii nebo se zúčastňují sponzorských aktivit.

Pobyt naší krásce zpříjemňuje i její spolubydlící, kterou je Miss Universe Slovenské republiky Dagmar Kolesárová, z dívek se okamžitě staly velké kamarádky.

Česká Miss Jitka Nováčková na Miss Universe v Brazílii

Jaké jsou šance Jitky Nováčkové na případný úspěch, ukáže blížící se finále. Zájem o českou krásu je ale patrný už nyní. Česká Miss spolu s dalšími vybranými soutěžícími už natáčela reklamu na vlasovou kosmetiku. Tamní tým obdivoval především její přirozeně husté a blonďaté vlasy. Jitka totiž patří mezi jediné tři soutěžící, které nemají navázané vlasy. Za velký úspěch považuje Nováčková i to, že byla mezi čtyřmi vybranými, které natočily reklamu na lak na nehty.

Mezi plasticky upravenými kráskami tak Česká Miss prezentuje přirozenou krásu a zřejmě patří k menšině těch, které na sobě nemají žádný zásah plastického chirurga. Její přirozenost zaujala i brazilskou televizi, která si Jitku a ještě jednu její soupeřku vybrala do televize na rozhovor.