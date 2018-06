Epidemie missí nemoci: Po Švantnerové se rozešla i Franková

„Jinak nic nového u mě není. Pořád se věnuji firmě, studiu. Akorát mi přibyla škola v Brně. Takže od září budu studentkou VŠE v Praze a práv v Brně. To byl můj sen už odmalička. Jen co jsem se naučila psát, tak jsem s našima uzavírala smlouvy, protože jsem mamce nevěřila a chtěla jsem mít všechno na papíře. Ekonomka se hodí, protože mám firmu,“ prohlásila Franková.

Pokud jde o vztah, je Gabriela prý hodně nedůvěřivá, a tak hledání nového partnera nejspíš ještě potrvá. Kráska prozradila, že na žádné krátké vztahy není.

„Hodně dlouho trvá, než si u mě člověk získá důvěru. Když jdu do vztahu, tak jdu do toho, že je to na celý život. Nemám ráda vztahy na den, týden. U mě je to vždycky jenom navážno.“

Sama je také letošní vítězka České Miss Nikol Švantnerová. Prohlašuje ale, že její rozchod s fotbalistou není definitivní.

„Já to nazývám pauzou, protože ani jeden z nás nevíme pořádně, co chceme a chceme na to čas. Já nejsem pro taková razantní řešení. Máme pauzu a uvidíme,“ říká Švantnerová (více zde).

Královnou krásy, které je zatím vůči missí nemoci imunní a stále má partnera, s nímž chodila před soutěží, je Česká Miss 2013 Gabriela Kratochvílová. První krátkovlasá Miss dokonce se snoubencem Filipem Laškem chystá svatbu. Přestože se původně měli brát už letos v létě, termín nakonec kvůli nedostatku času a obsazenému místu odložili (více zde).

Rozchod, který ale nemá na svědomí missí nemoc, postihl také Miss ČR 2007 Kateřinu Sokolovou. Kráska je po trojměsíční známosti se surfařem, který si na sociální síti říká Robi Chad, opět singl. Pár se rozešel už před delší dobou.