Miss neslyšící se stala sedmnáctiletá dívka ze Srbska

Za první vicemiss dvacetičlenná porota zvolila stejně starou Ukrajinku Marynu Chuhrijovou. Druhou vicemiss se stala dvacetiletá Slovenka Viera Zliechovcová.

Program klání neslyšících je stejný jako u jiných soutěží krásy. Nechybí módní přehlídka, volná disciplína a promenáda v plavkách.

Vítězka, která měří 174 centimetrů a má míry 86-66-93, publiku předvedla

jako svou volnou disciplínu lidový tanec. Své vystoupení nazvala Moderní folklor.

Soutěž Miss Deaf World se konala již pošesté. Ani letošnímu ročníku se ale nevyhnuly problémy. Některé z přihlášených dívek nepřijely kvůli tomu, že jim česká strana nedala vízum. Mnohé se do soutěže nepřihlásí také kvůli nedostatku peněz. Dopravu si totiž účastnice a jejich doprovod musejí uhradit.

Organizátoři oslovili 118 zemí, aby do soutěže vyslaly své kandidátky. Do klání se nakonec přihlásily dívky ze tří desítek států. Do Prahy se jich dostala jen desítka.