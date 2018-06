Miss: Muži se energických žen bojí

Muži by ji, jak průzkum MF DNES ukázal, chtěli mít doma jen sami pro sebe. To aby jim uklízela, žehlila a vychovávala děti.

„Domácí práce mi nevadí, ale myslím, že pokud má člověk slušný příjem, je lepší si na ně najmout placenou sílu, aby mohl věnovat více času manželovi a dětem,“ směje se tomu Králová.

* Jakou svou vlastnost považujete pro svůj život za nejdůležitější?

Určitě je důležitá upřímnost, inteligence a energičnost. Tou upřímností nemyslím schopnost vmést někomu do tváře, že mu to dnes opravdu nesluší. Myslím tím upřímnost sama k sobě. Člověk pak dokáže předcházet tomu, aby sám sebe podceňoval nebo přeceňoval.

* Muži si, jak průzkum ukázal, u žen nejvíce cení právě upřímnosti, ale na druhé místo stavějí pracovitost. O energické, inteligentní a sebevědomé ženy nestojí. Proč?

(Králová se hlasitě rozesměje.) No, oni se bojí sebevědomých a energických žen. Z toho průzkumu je vidět, že tu pořád převládá tradice, kdy muži byli pány tvorstva, museli zabezpečit rodinu, a tím také chtějí být dominantní. Když je to jinak, vnímají to někteří muži pořád jako potupu. Nechtějí si přiznat, že se ženy mužům vyrovnají a že by v něčem mohly být i lepší. Je to těžké. Měla jsem třeba kamarádku, která vydělávala víc než její manžel, a jejich vztah na tom krachoval.

* Jak to máte s domácími pracemi vy?

Teď mám v Praze garsonku, uklízím, když je to potřeba. Ale tři roky jsem žila s přítelem ve společné domácnosti v Teplicích. Určitě nejsem nepořádná, ale na druhou stranu nechodím po bytě a neoprašuji každý koutek. Člověk by k tomu měl přistupovat s chladnou hlavou, aby nepřišel z práce a nezačal hned uklízet. Přitom jsem paradoxně byla vychovávaná k přehnané pořádkumilovnosti, moje maminka je v tomhle úplný workoholik, utírá stůl alespoň třikrát během jednoho jídla. To mě naštěstí nepostihlo.

* Snesla byste partnera, který by po vás vyžadoval, abyste doma všechno zastala sama?

Já si myslím, že bych na takového chlapa nikdy nenatrefila. Pedanta bych poznala dříve, než bych se s ním sblížila.

* Kdybyste si měla vybrat, jaké domácí práci se věnujete nejraději?

Až budu mít dítě, tak to určitě bude péče o ně. Na to se těším. Žehlení ráda nemám, praní za práci nepovažuji, protože jde jen o to zapnout knoflík na pračce. Pak asi nejraději vařím. Starost o rodinu považuji za to nejpodstatnější v životě. Ale na úklid si jednou určitě najmu nějakou paní. Považuji to totiž za trochu promarněný čas, který člověk může věnovat svým blízkým. A navíc mám před sebou pořád tu svou věčně upracovanou maminku.

* S jakými pracemi podle vašich zkušeností nejčastěji pomáhají doma muži? Je to úklid, vaření, péče o děti, praní či žehlení? Nebo se spíš domácím pracím většina nevěnuje?

Já bych řekla, že na muže nejvíce sedí charakteristika, že se domácím pracím nevěnují.

* Tak k tomu se v průzkumu přiznalo jen šest procent mužů...

To je tím, že to přiznat nechtějí. Tam jim chybí právě ta upřímnost.

* Sami muži v průzkumu tvrdili, že nejčastěji pomáhají doma s úklidem. Co v tomto směru očekáváte od svého partnera vy?

Mám ráda, když ten pár funguje harmonicky. Žena vaří a muž zatím vyndá prádlo z pračky. Je fajn, když oba umějí téměř všechno a jsou vzájemně zastupitelní. Přesně tak jsem to měla se svým přítelem.

* Co si myslíte o roli žen v politice? Je jich tam málo?

Ano. Zapojení žen do politiky je důležité, protože mají na spoustu věcí jiný názor než muži. Já nedokážu říci, zda by jich tam měla být polovina, nebo třetina. Nedělím to takhle na muže a ženy a neříkám, že je někdo z nich lepší. Je to v tom, že ženy a muži jsou jiní, a tím do té politiky každý z nich vnáší něco jiného. Ženy jsou v určité situaci třeba větší diplomatky, muži jsou zase často energičtější.

* Přesto si téměř dvě třetiny mužů myslí, že žen je v politice u nás až dost. Čím to je?

Jsou to prostě muži...

