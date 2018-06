Miss Monika Leová míří do zpráv Primy, utvoří novou sexy dvojici

Monika Leová může právem mluvit o raketové kariéře. Českou Miss Earth byla zvolena letos a ve stejném roce získává i prestižní práci moderátorky. Na kameru iDNES.cz přiznala, že ve všem sehrála hlavní roli velká náhoda.

"Před třemi měsíci mě oslovili kvůli castingu, kdy se hledala moderátorka ke Karlu Voříškovi. Upřímně jsem o této práci nesnila, měla jsem jiné priority, ale o to víc mě to překvapilo. A jak se zlepšuju, tak v tom vidím svou budoucnost. Hrozně mě to baví," přiznává Leová, jež moderování dostává pod kůži již několik měsíců.

"Je to jak řízení auta, všechno se musí zautomatizovat. Dívej se do kamery, čti, teď klesni hlasem, je toho najednou hodně. A pak nastává problém ve chvíli, kdy se soustředím na jednu věc a zapomínám na ostatní, ale myslím, že to půjde," míní modelka a miss, která utvoří novou dvojici se stávajícím moderátorem zpráv Tomášem Drahoňovským.

"Moc se na spolupráci s ním těším. Je to zkušený novinář a věřím, že mě nenechá ve štychu a poradí mi, když si nebudu vědět rady," dodala Leová, které na Primě povolí, aby se dál věnovala i modelingu. "Ve smlouvě nic takového zakázáno nemám, jde o to, jak mě lidi přijmou. Věřím, že mě přijmou pro ten obsah a to, co mám v hlavě."

Nová posila primáckých zpráv je výsledkem změn, které přicházejí s novým odpoledním blokem, který televize zařadí do vysílání od 12. srpna. Odpolední zprávy poběží od pondělí do pátku v 17:40 a chystá se také nové vysílací studio. Odpoledním Televizním novinám na Nově, které běží v 17 hodin, ale nové zprávy konkurovat nebudou.

V týmu zůstává i dosavadní partnerka Drahoňovského Terezie Kašparovská, která bude nově moderovat večerní blok po boku Tomáše Hauptvogela, který do Primy přišel z Novy, podobně jako Karel Voříšek, jenž moderuje s Klárou Doležalovou. Beze změn zůstává dvojice Sandra Parmová a Roman Fojta.