Monika Leová překvapila, za bydlení v Praze platí 2 700 korun měsíčně

„Takhle mi to moc vyhovuje. Spolubydlící se ptaly, jestli nejsem nešťastná, že nemám vlastní byt, ale opravdu nejsem. Mám to kousek do práce a kolejní život je úplně jiné kafe. Nerada bych za třicet let rekapitulovala, že jsem si to neužila. Takhle si to můžu odškrtnout,“ říká Monika Leová, která o vlastním bydlení ještě neuvažuje.

„Když něco potřebujete, napíšete na stránky, všichni vám poradí. Všechno opravdu skvěle funguje a doufám, že aspoň dva roky na koleji ještě budu,“ vysvětluje modelka a moderátorka, která si raději šetří na cestování.

„Jsem extrémně spořivý typ člověka, jsem ráda, že ty náklady za bydlení mám nižší a že si můžu spořit právě na cestování. Jsem navíc společenský člověk a nesnesla bych být v bytě sama,“ podotýká s tím, že společnost ji momentálně nemůže zaručit ani její partner Martin, se kterým randí už více než čtyři roky.

„Pokud bych měla byt, byla bych v něm s přítelem, ale jelikož jsme oba dost pracovně vytížení, tak bych stejně chodila do bytu sama a vídali bychom se jen večer. Potřebuju kolem sebe lidi,“ uzavřela moderátorka, která je coby Česká Miss Earth vytížená stále i modelingem.

Ukázala se jako další tvář projektu Esence (více čtěte zde). Fotograf Jaroslav Šimandl tu záměrně využil jejího exotického původu, a tak jsou na světě fotky, za které by se nemusela stydět ani herečka Lucy Liu.

Monika Leová pózuje pro fotoprojekt Esence. Snímky vznikly v Provence.

Snímky Moniky Leové vznikly na jihu Francie, v Provence. „Až se mě jednou někdo zeptá na dokonalý týden, tak vím, že to byl týden focení v Provence. Byla to moje první pracovní zkušenost v zahraničí. Spíš než práce to ale pro mě byl skvělý relax. Jako celý tým jsme si opravdu sedli, vše fungovalo, jako kdybychom se znali dlouhá léta. Nešlo jen o focení, ale i o chod domácnosti a jak jsme dny trávili,“ říká Leová.



Společně s ní se na projektu podílely i kolegyně z modelingové a televizní branže Nikola Buranská a Gabriela Kratochvílová. „Z našeho výletu jsem střihla krátké vzpomínkové video a pokaždé, když mě přepadne špatná nálada, hned si ho pustím. S Gábi a Niki jsme se pořád fotily a natáčely, abychom nikdy nezapomněly, jak jsme si to užily. Zvlášť teď v zimě si to budu pouštět pořád,“ směje se Leová.