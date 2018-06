Miss Model 2004 nadchla v prádle

Vítězství nejmladší finalistky bylo přesvědčivé. Její jméno padalo o přestávkách mezi jednotlivými disciplínami mezi diváky nejčastěji a stejně rozhodla také porota.

„Cítím se úžasně. Vůbec jsem to nečekala,“ řekla šťastná vítězka.

Moderátor soutěže Marek Zahradníček však dívku přesvědčil, že pravděpodobnost jejího vítězství byla před soutěží nejméně 1:10. „Když jste postoupila mezi nejlepších deset dívek z celé republiky, tak jste vítězství alespoň trošku čekat musela,“ reagoval Zahradníček.

Dívka na moderátorovu hru přistoupila. „Máte pravdu. Tak trošičku jsem to čekala. Ale opravdu jenom trošičku,“ přiznala. Do soutěže přihlásila nejkrásnější modelku roku 2004 její matka. „Chtěla jsem být modelkou už od pěti let. Bavilo mě se parádit a předvádět. V modelingu už mám dva roky zkušeností,“ prozradila.

Přísná porota hodnotila vedle krásy také nenucenost a vlohy pro předvádění na přehlídkovém molu. Pro diváky byla nejatraktivnější disciplína nazvaná Jak se daří v harému, kde se dívky předváděly v luxusním spodním prádle. Na molo je přivedl svázané řetězem jejich mužský protějšek v roli arabského šejka, který dívkám dovedně svlékl průsvitné šaty. „Určitě je to dobrý nápad, jak trochu vylepšit promenádu v plavkách, známou ze soutěží miss,“ ocenil nápad pořadatelů jeden z diváků.

Vicemiss se stala sedmnáctiletá Barbora Čenková z Jablůnky u Vsetína, třetí skončila o rok mladší Kateřina Mikešová ze Zubří. O Miss sympatie rozhodovaly hlasy čtenářů časopisů a hlasování na internetu. Stala se jí Zdeňka Roháčová z Přerova.