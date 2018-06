Miss mléko nadchla porotu tancem

Na významnou a nezastupitelnou roli mléka ve výživě má upozornit Mezinárodní den mléka, který se na celém světě slaví vždy v květnu už půl století. V České republice bude letos popáté spojen se soutěží o Miss mléko určenou pro školačky ve věku od osmi do deseti let. Uskutečnil se 23. května v pražském Divadle Milénium v areálu holešovické tržnice.

Organizátoři soutěže na dnešní tiskové konferenci odmítli představu, že by šlo o nějaké kopírování soutěží krásy pro dospělé. Rozhodující pro výběr miss je totiž výrazný talent, průbojnost a zdraví dané podle organizátorů pravidelnou konzumací mléka a mléčných výrobků. Do soutěže o Miss mléko se přihlásilo téměř 500 zájemkyň.



Podle výzkumů, jejichž výsledky organizátoři soutěže poskytli novinářům, chybí českým dětem ve věku od sedmi do devíti let 34 procent doporučené denní dávky vápníku a těm starším dokonce polovina této dávky. Znamená to, že s přibývajícím věkem se jejich stravovací návyky zhoršují. Přitom právě konzumace mléka by mohla tento deficit odstranit. Přírodní potravina pomůže prý i dospělým, neboť je prevencí proti osteoporóze a účinnou zbraní proti vysokému krevnímu tlaku a srdečním chorobám.



Mléko obsahuje řadu vitamínů, fosfor, enzymy, hormony a další látky důležité pro zdraví člověka. Podle lékařů s tím kontrastuje skutečnost, že celková spotřeba mléka a mléčných výrobků u nás letos v prvním čtvrtletí poklesla o tři procenta.