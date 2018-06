Miss neslyšících je ze Slovenska, mezi muži zvítězil Francouz

„Byl to obrovský šok, nedá se to ani popsat slovy. Je to poprvé, co jsem něco takového zažila. Jsem hrozně šťastná," řekla znakovou řečí bezprostředně po vítězství Svobodová, která je neslyšící od narození.

Nejkrásnější muž měl stejnou radost z vítězství a bere ho jako příležitost pomáhat ostatním. „Teď, když jsem se stal vítězem, tak se budu snažit podporovat neslyšící. Budu se v nich snažit vzbudit sebedůvěru a odvahu, aby se i oni účastnili takových soutěží. Doufám, že budu dobrým vzorem pro ostatní," řekl Jean-Marie Bourdon.

Soutěže se zúčastnilo 32 dívek a 21 chlapců z celého světa. Ocenění první vicemiss porotci udělili Brazilce Marii Isabel Carlosové. Evropskou miss neslyšících se stala Olivera Lozicová ze Srbska. Stejný titul mezi muži, kteří soutěžili teprve podruhé, vybojoval rakouský zástupce David Spiess. Titul miss sympatie samotní soutěžící udělili reprezentantce Thajska.

O umístění účastnic letos rozhodly dvě poroty, hlavní a mezinárodní. V hlavní porotě zasedli například bývalé české královny krásy Jitka Válková nebo Jana Doleželová.

Klání se téměř neliší od klasické soutěže. Soutěžící se nejprve předvedou ve večerních šatech, následuje promenáda v plavkách a volná disciplína.

Ve volných disciplínách neslyšících dívek převažoval tanec, ať už ten moderní nebo folklórní. Potlesk publikum dává najevo třepetáním zdviženýma rukama.

Soutěž doprovázelo také několik překladatelů do znakového jazyka, který má českou i mezinárodní verzi.

Podle prezidenta soutěže Josefa Uhlíře akce pomáhá sluchově postiženým dívkám a chlapcům z celého světa v jejich nelehkém životě a umožní ukázat široké slyšící veřejnosti, že jsou lidem slyšícím i přes své postižení ve všem naprosto rovni.

Téměř všechny dosavadní ročníky soutěže krásy neslyšících se konaly rovněž v Top Hotelu Praha. Výjimkou byla její premiéra na Mallorce a ročník 2010 uspořádaný v Gruzii.