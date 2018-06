V Americe zvolili první královnu krásy, která přiznala lásku k ženám

Erin je vůbec první finalistkou v americké soutěži krásy, která o své homosexuální orientaci otevřeně hovořila už od začátku.

“Jsem první homosexuálkou v historii Ameriky, která obdržela titul královny krásy a korunku. Mluvila jsem o tom bez problémů od začátku. Tušila jsem, že díky mě se něco konečně změní. Zapsala jsem se do historie naší země a jsem na to nesmírně hrdá. Jsem ráda, že se dostanu do povědomí lidí a ukážu tak světu, že není zač se stydět,“ svěřila se vítězka.

I organizátoři akce jsou nadšení, že vyhrála právě Erin.

„Miss Amerika je pro všechny a chceme, aby si toho byli všichni vědomi. Každá dívka a žena je zde vítána. Podporujeme všechny. A jsme nadšení, že tento rok můžeme přivítat první homosexuální vítězku,“ prozradil jeden z organizátorů.

„Jsem opravdu nesmírně šťastná, že mohu reprezentovat naší komunitu. Doufám, že se mi podaří komunitu homosexuálů trochu víc zviditelnit,“ sdělila Miss Missouri, která doufá, že se jí podaří vyhrát i celonárodní kolo soutěže, které se má konat 11. září.