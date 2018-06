Miss Michaela Salačová zhubla tři měsíce po porodu 27 kilo

"Oliver je celý táta. Po mně má jenom tvar uší. Můj manžel ve třech měsících vypadal naprosto stejně jako Olí," říká Salačová. Hned také dodala, že s rozšiřováním rodiny rozhodně nekončí, chce ještě dvě děti. Smělé plány má možná i proto, že prý měla naprosto pohodový porod a Oliver je velmi klidné miminko. "Je hrozně hodnej, nemůžu si stěžovat. Vidím ho plakat opravdu minimálně. Večer ho uložím kolem půl osmé, v osm už spí a vzbudí se až k ránu na kojení," prozrazuje.

Také samotná maminka je v naprosté pohodě a dobré kondici. V těhotenství přibrala sice neuvěřitelných dvaatřicet kilogramů, dole má ale už sedmadvacet. "Na to, že jsem tři měsíce po porodu, mám nahoře už jen pět kilo. Zbytek zhubnu časem, nijak mě to nestresuje. Kolem dítěte je tolik běhání, že to v podstatě jde dolů samo. Jen cvičím trošku na břicho, které bylo pochopitelně nejvíc namáhané v těhotenství," říká.

Návrat k modelingu zatím neplánuje. "Maximálně když se bude jednat třeba o nějakou přehlídku pro známé. Za mixážní pult se chystám v září. Samozřejmě nebudu hrát několikrát týdně jako před dítětem, dvakrát měsíčně bude úplně stačit. S manželem máme produkční společnost, takže už teď, když malý spinká, můžu doma pracovat. Reklama a komunikace s dýdžeji se dá dělat od stolu," dodává Salačová.



Nakupování na dálku přece jen ještě nezvládá a tak vyrazila do jednoho nákupního centra v Praze. Ani tady ji její syn nezradil. "Malej je úžasnej, nákupy se s ním zvládají úplně v pohodě. Až bude starší a začne mi vyskakovat z kočárku, bude to horší," směje se.

Právě výběr kočárku pro Olivera nebyl vůbec lehký. "Na trhu je kočárků velké množství a rozdíly jsou velké. Pro mě bylo důležité, aby byl skladný a také dostatečně vysoký. S manželem jsme oba čahouni, tak to pro nás bylo hodně podstatné. Nakonec jsme vybrali kočárek osvědčené značky, který naše nároky dokonale splnil. Navíc má černou barvu, o které jsem měla jasno od začátku. Je elegantní a není na ní vidět špína, takže je i praktická," vysvětluje Salačová.

Milé maminky, hublo se vám po porodu snadno?