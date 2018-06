Miss Michaela Salačová se bude vdávat

„Přípravy vrcholí. Přítel i psi už mají koupené obleky, jen já jsem zatím bez šatů. O mou svatební róbu se postará módní návrhářka Beata Rajská. Na jejich tvorbu má ještě měsíc a půl, jsem na ně zvědavá,“ svěřila se pětadvacetiletá misska.

„Svým pejskům jsem nakoupila svatební oblečky v jednom senzačním obchůdku v Brně, kde mají na psy snad úplně všechno. Dokonce teď v zimě nevyjdou z domu jinak než v botičkách. Jiní psi to třeba nesnáší, ale já mám naháče a ti tyhle doplňky opravdu ocení, protože jinak jim je venku hrozná zima,“ pokračuje.

Jsem letecký alkoholik

„Na svatební cestu jsme se chtěli vydat na Maledivy, ale nakonec jsme to zrušili. Mám totiž panickou hrůzu z létání. Dokonce jsem se přihlásila do kurzu proti strachu, který pořádá letecká společnost ČSA. Musím s tím ale bojovat, protože mám spoustu práce v zahraničí a třeba do New Yorku se jinak než letecky nedostanu,“ svěřuje se.

Když už není jiné zbytí a Míša musí zvolit leteckou dopravu, vždy stráví spoustu času studií dané společnosti, se kterou má letět. „Zjišťuji, kolik měla ta společnost v minulosti nehod, poruch atd. Každopádně se při každém letu opiji. Teď už není dovolené vzít si láhev na palubu, tak si musím dát pár panáků už v letištním baru,“ popisuje Míša svou fóbii.

Míša je v současné době spíše dýdžejka, než modelka. Na otázku, jestli s budoucím manželem plánuje miminko, odpověděla rozhodně: „Děti chceme, ale je ještě brzy. První mimčo bychom rádi měli za dva nebo tři roky.“