V Česku je hlavní hokej a miss nikoho nezajímá, míní bývalá Miss Mléko

Její poslední úspěch je z letošní silvestrovské noci, kdy se v soutěži Miss Tourism International 2016/17 v Malajsii probojovala mezi 10 nejhezčích dívek. Spolu se soutěžící z Nizozemska byla jedinou evropskou dívkou, která se dostala mezi nejlepších deset. „Jednou bych chtěla dělat choreografii pro světovou soutěž krásy,“ řekla modelka pro týdeník 5plus2.

V soutěžích krásy nejste žádným nováčkem. Jsou v jádru všechny stejné, nebo se liší?

Každá je jiná, záleží na tom, ve kterém státě se koná. Asiati berou dívky s tituly miss jako hvězdy. Nechybí červené koberce, všichni tleskají. Ale například v Africe to bylo na odlehlém místě a nebylo to až tak slavnostní.

Říká se, že české ženy patří k nejhezčím na světě. Jak jsou v těchto soutěžích všeobecně hodnoceny Evropanky?

Moc dobře hodnocené nebývají. U nás propagace miss není tak dobře udělaná, aby nás ve světových soutěžích pak měli zájem dávat na přední pozice. V České republice je hlavní třeba lední hokej a soutěže miss nikoho moc nezajímají. Jsou pak naopak státy, které soutěžemi krásy žijí, mají je jako hlavní kulturní zážitek. Jejich soutěžící se pak i například na Miss World umisťují v top pětce. Jsou to třeba Filipíny, Venezuela, Portoriko, Thajsko.

Jak vypadaly vaše přípravy na soutěž v Malajsii?

Soutěž se konala od 12. do 31. prosince 2016. O silvestrovské noci byl finálový galavečer. Zúčastnily se dívky ze šedesáti států. Přípravy předtím pro mě spočívaly v tom, že jsem si potřebovala zařídit šaty. Kontaktovala jsem návrháře a objížděla je. Jeden byl z Teplic, jedna z Českých Budějovic a poslední z Prahy. Důležitá byla i psychická příprava. Současně tancuji, v Malajsii jsem se umístila v první desítce nejlepších disciplín. Připravovala jsem se tak i na volnou disciplínu, ve které jsem uspěla s flamengem.

Podobné soutěže jste se neúčastnila poprvé. Například v roce 2013 jste získala třetí místo na Miss Tourism World v africké Rovníkové Guineji. Na kterou vzpomínáte nejraději?

Mezi nejdůležitější soutěže, na kterých jsem reprezentovala Českou republiku, patří Miss Global Beauty Queen v Jižní Koreji, Miss Fashion TV na Kypru a nakonec Miss Princess of the World, polovina se konala v Itálii, polovina v Maďarsku. Nejraději vzpomínám asi právě na Miss Tourism World v Africe. Třetí místo v konkurenci dívek ze šedesáti států bylo velkým úspěchem.

Jaká je atmosféra mezi účastnicemi podobných soutěží? Jste více konkurentky, nebo panují přátelské vztahy?

Měla jsem zatím docela štěstí. Na všech soutěžích, kde jsem byla, mezi dívkami panovaly normální vztahy. Na třech včetně Malajsie byla atmosféra velmi příjemná. Díky soutěžím jsem získala i několik kamarádek z celého světa. Můžu s klidem říct, že když pojedu do Belgie, Malajsie, bude tam na mě někdo čekat a s čímkoliv mi pomůže, od ubytování přes poznávání země.

První zkušenost se soutěží krásy jste získala v devíti letech, kdy jste vyhrála Miss Mléko. Kdo vás tehdy přihlásil?

Do této soutěže mě přihlásila moje maminka. Bylo to pro holčičky ve věku od osmi do deseti let a soutěž měla velmi dobrou úroveň. Tehdy ji dokonce moderovali Monika Žídková s Janem Musilem a korunku mi předávala zpěvačka Bára Basiková, tehdy ještě s Petrem Mukem. Dva roky přede mnou tuto soutěž vyhrála pozdější Miss World Taťána Gregor Kuchařová. Bohužel už tato soutěž skončila.

Říká se, že dívky, které začínají s modelingem takto brzy, přicházejí o dětství. Pocítila jste to tak?

Neřekla bych, rozhodně ne kvůli soutěžím krásy. Od šesti let jsem závodně tancovala a každý víkend jsem trávila na soutěžích. Od jedenácti let jsem dojížděla ze Strakonic třikrát týdně do Prahy na tréninky. Možná spíš tanec mi vzal volný čas. Ale neřekla bych, že jsem přišla o dětství, spíš mě to posunulo dál, na svůj věk jsem byla vyspělejší.

Vedete taneční studio JM Dance, ve kterém nabízíte taneční kurzy nebo předsvatební lekce tance. Mají dnes mladí lidé o tanec zájem?

V Praze docela dost. Učíme samotné ženy i páry latinskoamerické tance a specializujeme se i na svatební tance. O to je teď poměrně velký zájem. Novomanželům, nevěstě s družičkami nebo rodičům vymyslíme choreografii a mohou ji na svatbě přede všemi ukázat. Je to trend, který přišel zhruba před pěti lety z Ameriky.

Právě choreografie je další směr, kterému se věnujete, že?

Ano. Loni jsem dělala choreografii na čtyři české miss . Miss Aerobik, Super Miss, Princess of the World a Top Model of the Year a teď mám před sebou choreografii na Super Miss, která bude 11. února. V tomto prostředí se tak pohybuji vlastně pořád. Mým cílem je dělat jednou choreografii pro světovou soutěž, takovou, kde jsem byla třeba jednou ze soutěžících.

Současně studujete na vysoké škole. Který obor?

Jsem v pátém ročníku na Vysoké škole obchodní v Praze v oboru management cestovního ruchu.

Máte toho opravdu hodně. Jak zvládáte všechny svoje aktivity skloubit?

Je toho hodně, ale nejsem člověk, který by se chtěl v životě někdy nudit. Takže naopak, když mám zaplněný diář, jsem spokojená. Je to o dobrém plánování, ale samozřejmě se občas stane, že něco musím odříct.

Máte představu, kam se bude ubírat váš profesní život, až dostudujete?

Začala jsem podnikat a mám taneční školu, určitě bych se tomu chtěla věnovat celý život a dělat choreografii. Ale samozřejmě se vzděláním v oblasti turismu se dá dělat spousta dalších prací. Uvidíme, kam mě život zanese.