Miss Medkové se nechce cestovat

Sama půvabná blondýnka odmítá své rozhodnutí komentovat. Vloni se vymluvila na angínu, ale lidé z jejího okolí vědí své: "Nechtělo se jí, ani nemocná nebyla," prozradili iDNES. A protože na poslední chvíli se nestačily vyřídit úřední formality pro jinou dívku, nebyla Češka v Japonsku žádná.

Tentokrát řekla své zastupující agentuře jasné NE už dlouho dopředu.

Šanci zúčastnit se mezinárodní soutěže dostanou každý rok všechny tři vítězky. Cesta do zahraničí má být jednou z odměn pro nejkrásnější dívky. Klára musela předem dobře vědět do jaké soutěže se hlásí a co získá, když vyhraje. Přesto nyní odmítá výhody, které jí soutěž krásy přinesla.

Miss Lucie Váchová se zúčastnila vloni v prosinci v Číně Miss World, druhá vicemiss Markéta Divišová jela vloni do Paříže na Miss Europe. Jen Klára zatím nikde nebyla. "Nabídli jsme jí teď soutěž Miss Universe, ale nechtěla," řekl iDNES Lukáš Vedral z agentury APK2. "Ani nijak blíž nevysvětila proč nepojede. Prostě jen řekla, že se jí nechce," dodal.

"Nehodlám své rozhodnutí nijak komentovat," dává Medková prostor spekulacím. Agentura rozhodla, že za české krásky vyšle do Quita, hlavního města Evkádoru, namísto ní Váchovou.

"Rozhodovali se mezi mnou a Luckou. Dali přednost jí," řekla iDNES Markéta Divišová, druhá vicemiss. "Bývala bych jela ráda, ale ať jede ona, vítězky vždycky jezdí víc," komentovala rozhodnutí.

"Proč nejede Klára, to fakt nevím. Ale těším se, že alespoň využiju zkušenosti z Miss World v Číně," řekla iDNES Váchová, která má nyní jarní prázdniny. Tento týden je s Miss Slovenska Adrianou Pospíšilovou v Německu na horách a pak s rodiči na Šumavě. Na jaře čeká Lucku maturita, a pak... Ekvádor.