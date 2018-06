Miss Martina Dvořáková nafotí erotický kalendář

"Moje pracovní nabídky jsou si dost podobné, hlavně módní přehlídky. Také mne čeká focení jednoho velice zajímavého kalendáře," prozrazuje majitelka nohou dlouhých přesně 106 centimetrů.

"Na kalendář se velmi těším. Prozradit o tom můžu jen to, že je pro návrháře Petra Lakrona a budou to opravdu hodně odvážné snímky," usmívá se kráska, která s předváděním prádla či focením lechtivých snímků problém rozhodně nemá. "Kdybych nebyla tak trochu exhibicionistka, tak bych tuhle práci vůbec nemohla dělat," vysvětluje.

Kromě práce se bude Martina věnovat také škole. "Letos mám před sebou ještě dva roky inženýrského studia a jsem zvědavá, jak to budu všechno stíhat. Díky tomu, že jsem měla přes léto hodně práce, nestihla jsem ani dovolenou," říká s lítostí.

Od doby, kdy se přihlásila do soutěže Miss, se u ní spousta věcí změnila, naštěstí ne to nejdůležitější. "Přítele mám pořád stejného, to ano, ale jinak se mi život obrátil opravdu hodně. Musím ale zaklepat, že se ke mně žádní kamarádi neotočili zády, jak se to stalo některým kolegyním. Teď mne jenom mrzí, že se málo vídáme, ale s tím musím počítat. Mám práci, která je hodně časově náročná," dodává Dvořáková.