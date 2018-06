Miss Machová představila nové módní fotky a ohlásila odchod z rádia

"Můžu potvrdit, že skončím v rádiu. Smlouvu mám do konce května a prodlužovat si ji už nebudu. Jsem v rádiu dost uvázaná a chtěla bych po létu pobývat spíše v zahraničí a práci v České republice se věnovat příležitostně. Chci mít více prostoru pro volné rozhodování," řekla iDNES.cz Veronika Machová, kterou stále více láká obor módního návrhářství.

"Návrhářství bych se chtěla začít věnovat víc. Láká mě nákup látek v zahraničí a různé experimenty. Jeden svůj experiment jsem předvedla na finále České Miss 2011, kam jsem přišla ve vlastnoručně navržené garderóbě. Návrhářství jsem vystudovala, takže mi ten obor není cizí," odhalila své plány Machová, která nedávno nafotila atraktivní fotky pro módní návrhářku Libku Safr.

Focení probíhalo celý den a Veronika přiznala, že přítel Roman byl z výsledku příjemně překvapený. "Roman docela koukal na to video, které bylo natočené při focení, a ptal se, zdali jsem ty kreace takhle tancovala. Asi není zvyklý na takové pózy, které jsou při focení potřeba," prozradila se smíchem jednadvacetiletá modelka. "V modelech jsem se cítila skvěle, bylo to asi nejlepší focení, které jsem zažila, super tým a skvělá atmosféra a asi díky tomu dostanou z člověka i ty nemožné kreace a pózy."

Veronika Machová a Roman Červenka

České Miss World 2010 to sice na nových módních fotkách sluší, ale kariéru modelky v zahraničí budovat nehodlá. "Výjezdy za modelingem do zahraničí nemám v plánu. Určitě ne tak, že bych jela vyloženě jen za modelingem a obcházela castingy, to není nic pro mě. Pokud ale odejdu do zahraničí kvůli jiným důvodům, proč tam ten modeling alespoň příležitostně nezkusit?"

Machovou čeká kromě pracovních povinností i pravidelné cestování do Bratislavy, kam se bude jezdit dívat na hokejové zápasy české reprezentace, za kterou hraje její přítel Červenka. "Určitě do Bratislavy pojedu a chci vidět co nejvíce zápasů. Je to kousek, tak tam můžu jezdit autem kdykoliv budu mít čas."