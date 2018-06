Miss Lutovská se může znemožnit, přijala pozvání ke Krausovi

Když zazvonil telefon a na jeho konci se ozval scénárista pořadu Uvolněte se, prosím s nabídkou stát se hostem Jana Krause, odpověděla konsternovaná kráska: "A musím?" Okamžitě si totiž uvědomila, že se může před národem znemožnit. "Je to fajn pořad, ale příjemnější je se na něj koukat než v něm účinkovat. Jestli se tam znemožním, tak se to se mnou potáhne, to je mi jasné. Přesto jsem nakonec na nabídku kývla," říká česká kráska.

Radu hledala u maminky a kamarádek. Chtěla vědět, jak se na Jana Krause připravit. "Vůbec mne neuklidnily, řekly mi totiž, že to nejde, že mu maximálně nemám dovolit, aby mi skákal do řeči. Asi to tam odsedím a budu se těšit, až pozve dalšího hosta. A přinejhorším budu celou dobu mlčet a vymluvím se pak na očkování. Jedu totiž v červnu v rámci spolupráce s humanitární organizací Adra do Keni, tak jsem dostala injekce do obou ramen."

Předem téma rozhovoru nezná a prý se ani nepotká se samotným moderátorem pořadu. Oporou jí bude partner, který usedne do publika. Také on se mimochodem zděsil, když se dozvěděl, do jaké jámy lvové se jeho kráska vrhá. Reagoval prý slovy: "Nepůjdeš tam, doufám? Já to pak nebudu poslouchat."

Rozptýlení našla Iveta před natáčením u Bati, kde se spolu se svými kolegyněmi ze soutěže Terezou Budkovou a Zinou Štovíčkovou loučila se zimou a zmrzlými muži Pankrácem, Servácem a Bonifácem a vítala za pultem obchodu už definitivně jaro. Šeky v celkové hodnotě padesáti tisíc, které od obchodu s obuví vyhrála v soutěži krásy, prý rychle mizí."Přispěla jsem něčím na Slunce dětem, něco jsem utratila. Už mi zbývá jen slabá půlka toho, co jsem dostala. Myslela jsem si, že mi to vydrží tak na dva roky, ale protože nosím šeky v kabelce, tak kdykoli potkám Baťu, jdu se jen tak podívat a vždycky jen tak odcházím s botama a kabelkou."

Poslední cenu, zájezd do Thajska, stále ještě má. Vybere si ji ale až někdy začátkem příštího roku. Letošní léto má totiž díky účasti na Miss Universe jasně dané - celý srpen stráví na Bahamách.