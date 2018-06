Miss Lutovská se bojí, že uschne. Přítel ošidil Velikonoce

"Říká se to, že jo? Tak doufám, že se to nestane," směje se Lutovská. Velikonoční svátky strávila doma v Třeboni, kde alespoň stihla udělat pověstný vítr v šatníku. Potřebovala vyměnit zimní šatník za letní a dokoupit pár nových kousků.

Nakoupit stihla už v Praze, a dokonce jí u toho asistoval její přítel Radovan Hynek, který za ní na den přijel z Třeboně, kde trvale žije a pracuje.



Iveta Lutovská a Zuzana Belohorcová

"Nákupy jsem si užila a přítel byl trpělivý, tak to bylo fajn. I jeho totiž nadchly nové modely jarní kolekce v jednom obchodu, kde mají francouzskou luxusní mladistvou módu. Miluju bílou a černou barvu a spíš kalhoty a šortky, tady jsem se ale neubránila pestrobarevným modelům a koupila jsem si i krátké letní sukně. V jiném obchodě jsem doplnila i botník o freestylové boty, které mi dokonce vlastnoručně pomalovali opravdoví freestylisti z Anglie. Já to zkusila taky, ale moje výtvarné nadání za moc nestojí," vypráví Lutovská, které dělali společnost i Zuzana Belohorcová a její partner Vlasta Hájek.

Její šatník, to je mimochodem velký cestovní kufr. Půvabná blondýnka totiž pendluje mezi Prahou a Třeboní a v pražské garsonce nemá na oblečení příliš místa. Těší se, že se to zlepší, až se přestěhuje do nového většího bytu, který vyhrála v soutěži krásy.