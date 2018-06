Miss Lutovská propadla hazardu, málem ji připravil o vztah

Co se týče hazardu, je v tomhle prý blonďatá kráska přízemní. Hazardní hry, automaty a podobně neuznává. Jediný hazard, kterého se kdy dopustila, se týkal třeba jejího zdraví či studia. "Dejme tomu trochu hazarduju v případě, že jdu na přehlídku s rýmou, ale tomu bych spíš řekla workoholismus. A taky jsem hazardovala, když jsem párkrát přišla na zkoušku nepřipravená," přiznává Lutovská.

Karetními hrami je téměř nepolíbená, umí dobře asi jen Prší. I v něm ji ale pokaždé hravě porazí její přítel Radovan. Přesvědčila se o tom i na nedávné dovolené v Chorvatsku. "Krátce po mém návratu ze soutěže Miss Universe na Bahamách jsme si udělali s přítelem pár dní volna a odjeli do Chorvatska. Tam jsem hráli mimo jiné Prší a aby to bylo zajímavější, dali jsme si to o peníze. On je ale velký stratég, kdežto já to hraju jen tak bezmyšlenkovitě a pro radost, takže jsem rázem byla lehčí o tisícovku a musela jsem ho pozvat na večeři," líčí Lutovská.

Radovan Hynek se jí snažil vysvětlit i základní pravidla pokeru. Málem z toho byl rozchod. "Jsme takový pár, který si neumí vysvětlit, když se navzájem něco nového učí, takže jsme toho po třech minutách museli nechat, jinak by to asi dopadlo rozchodem," vypráví s úsměvem Česká Miss. Účast v pořadu VIP Poker show, který bude moderovat imitátor Petr Martinák, si i proto dlouho rozmýšlela. "Říkala jsem si, že to bude hrozná ostuda, ale pak jsem si dodala odvahu a přesvědčila sama sebe, že se to naučím a když ne, tak budu zkrátka za outsidera."

Do poloviny listopadu, kdy show vypukne na televizí obrazovce, má čas se ve hře zdokonalovat. Domluvené má jak hodiny na škole pokeru na Vinohradech, tak také školení, při nichž se seznamuje se základními pravidly této karetní hry. Užije si při tom i dost legrace.

Sámer Issa a Iveta Lutovská v televizním pokeru

"Jsme tři týmy, já jsem v týmu se Sámerem Issou, Hankou Mašlíkovou, jedním sportovcem, jedním profi hráčem a divákem, který byl nominován přes internet. Když jsme se sešli poprvé, zjistili jsme, že já a Sámer to umíme nejmíň, Hanka už měla výhodu, že měla za sebou jedno školení. Stejně ale perlila, když řekla, že ťukání na stůl znamená, že je někdo za dveřma. Takže jsme se i dost nasmáli. V průběhu sezení jsme se ale do hry dostali a už alespoň chápeme princip. Věřím, že do hry budu pronikat stále víc, ráda bych samozřejmě vyhrála a peníze použila na můj projekt organizace Adra," plánuje Lutovská.

Ve VIP Poker show, ve světě známém a oblíbeném pořadu, bude kromě Ivety Lutovské, Sámera Issy či Hanky Mašlíkové, účinkovat ze známých osobností také herečka Michaela Dolinová, fotbalisté Ladislav Vízek a Jan Berger či zpěvák Daniel Nekonečný.