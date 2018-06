Miss Lutovská převzala šek, část padne za boty a kabelky

"Určitě nechci peníze hned utratit za nesmysly. Mám v plánu nechat si je na účtu a šetřit, abych měla nějakou měla nějakou jistotu, kdyby se cokoliv stalo," uvedla šetřivá Lutovská, která si z částky nedopřeje ani dovolenou. "Naštěstí dovolená byla jedna z dalších výher v soutěži, takže se v létě s přítelem někam vydáme. Přemýšlíme o Thajsku," prozradila Česká Miss 2009.

Pětadvacetiletá blondýnka, která má bakalářský titul z ekonomie, také zvažuje, že by zainvestovala do dalších studií. "Přemýšlím, že bych šla ještě studovat a udělala si magisterský titul. Ale zatím mě od toho všichni odrazují, ať radši rok počkám, že bych to teď kvůli práci nestíhala," řekla.

Modelku ale tentokrát neláká ekonomie a hodlá zabrousit do jiného oboru. "Přemýšlela jsem, že bych zkusila nějaký mediální obor, jelikož se v tom teď hodně pohybuju. Ale uvidíme," usmívala se Iveta.

Kráska sice sama o sobě říká, že je šetřivá a neutrácí za hlouposti, jako zástupkyně něžného pohlaví ale má samozřejmě, co se týče nakupování, své slabosti. "Sice neskáču hned po první věci, kterou vidím, a než něco koupím, tak si to rozmyslím, ale nedokážu odolat kabelkám a botám, asi jako spousta žen," přiznala.

Zároveň prozradila, že jsou i věci, za které by neutrácela. "Teď se trochu navezu do svého bratra, ale nechápu ho, protože má hypotéku a místo aby šetřil, pořád si vylepšuje svoje tuningové auto. Podle mě je to investice, která se nevrátí, protože to auto hodnotu jen ztrácí. V takových věcech já jsem opatrná," uzavírá Lutovská.