Miss Lutovská ozdobila frankfurtský autosalon

Italské krásky Odposlechnuto přímo na autosalonu V nádherné rudé Alfě Romeo 8C Spider pózuje krásná brunetka. Dva opodálstojící Italové na ní mohou oči nechat: "Podívej, je krásná," říká jeden. "Je, to bude Italka," říká znalecky druhý. "Určitě, musí být. Takhle krásná. To musí být Italka." "Odkud jsi?" ptá se dívky italsky jeden. Usměvavá kráska se nechápavě usmívá. "Where are you from? (Odkud jsi?)" zkouší to znovu anglicky. "Czech republic," odpovídá ona...