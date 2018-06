Miss Lutovská má nový byt. S grilem, ale bez přítele

Lutovská je z nového bydlení natolik nadšená, že uvažuje o jeho dokoupení. S tím si však zatím nemusí dělat starosti, neboť si moderně zařízený byt může celý rok užívat úplně zadarmo. "Stěhovala jsem se sem dost narychlo. Byt byl už předem zařízený, takže jsem si sem přivezla jen maličkosti, obrázky, fotky a vázičky," řekla iDNES.tv Lutovská a prozradila, kterou věc si do bytu přinesla jako první. "První věcí bylo povlečení na peřiny," usmívala se spokojená Iveta.

Pro Českou Miss nejde o první byt, který v hlavním městě obývala. Už v minulosti střídavě bydlela v Třeboni a v Praze, kam ji odvolala její práce modelky. "Měla jsem zázemí, bydlela jsem v maličkém bytečku, který neměl ani třicet metrů čtverečních, takže je to pro mě opravdu velká změna a jsem z toho bytu nadšená jak prostorově, tak i jak je zařízený, protože je opravdu krásný," zavzpomínala Lutovská.

Jediný, kdo jí v bytě chybí, je její přítel Radovan. Iveta si ale nestěžuje, protože vztah na dálku už jim dobře funguje několik let. Přesto by jí ale nevadilo mít přítele u sebe. "Bohužel, já s tím nic neudělám, on má práci v Třeboni, já jsem tady. Samozřejmě kdykoliv bude mít čas, tak přijede a už se těšíme, až si sem přivezeme gril a budeme grilovat na terase," dodala Lutovská na závěr.