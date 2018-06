Miss Lucie Váchová: Jsem těhotná!

FOTOGRAFIE ZDE

"Dostali jsme dialog na jednu stránku, scéna se odehrávala v bungalovu a měla jsem předvést dívku, která oznámí svému klukovi, že je těhotná. Přitom je nespokojená, že jen stále jezdí na lodi a chytají ryby," vylíčila jedenadvacetiletá Váchová, která studuje v Karlových Varech druhým rokem práva.

Sama má ze svého výkonu dobrý pocit. "Jestli jsem uspěla, to ještě nevím," uvedla Lucie, jejíž by tohle byla třetí a největší role. Objevila se v seriálu Redakce a zahrála si miniroli ve filmu Experti.

"Film je jiná zkušenost než modeling, ale studovat herectví se nechystám," uvedla Lucie.

O roli ve filmu debutujícího režiséra Jana Kulhavého se spolu s ní ucházelo víc populárních krásek. Mezi nimi například SuperStar Míša Nosková, zpěvačka a moderátorka Gabriela Partyšová, Česká Miss Michaela Štoudková a Sandra Videňská či moderátorka Óčka Eva Aichmajerová.

Eva: Na roli jsem mladá

Aichmajerová se chystá na roli Kláry, přítelkyně jednoho z hlavních hrdinů. "Jsem spokojená, i když musím přiznat, že na tuhle roli by se lépe hodila nějaká starší herečka. Má to být osmadvacítka a i když mi je dvacet osm, tak před kamerou to vypadá, že jsem o dost mladší," připustila pro iDNES Eva, která pokoušela štěstí i u Expertů. Maximálně spokojená je nyní s účinkováním v seriálu Ulice, kde hraje milenku herce Ondřeje Pavelky.

"V Ulici natočím za den sedm až osm obrazů, celkově se natočí celý díl. Je to všechno strašně rychlé. Když jsme teď natáčeli a slavili v Ulici konec roku, tak Radek Bajgar pronesl, že jsme natočili sedm celovečeráků," tvrdí Eva, kterou film láká. "Na rozdíl od seriálu se do toho člověk může víc položit, víc se rozehrát a dát do toho víc."

Pro Dianu je film recese

Na castingu se měla také objevit modelka a miss Diana Kobzanová, která se o konkurzu dozvěděla od své kamarádky z branže, modelky a miss Kateřiny Průšové. "Měla jsem tolik schůzek a práce, že jsem se tam nedostala," omlouvala svou neúčast. "Spíš jsem se tam chtěla podívat z recese. Nemám herecké ambice. Necpala bych se do něčeho, na co se necítím. Mou hlavní obživou jsou přehlídky a produkční práce," řekla iDNES Diana.