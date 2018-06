Miss Lucie: Už nejsem holčička

Můžete se mnou mluvit o všem, nebo už vás v agentuře poučili, o čem raději mlčet?

Samozřejmě jsem dostala ponaučení, abych si novináře nepouštěla moc k tělu a neprozrazovala nějaké nedostatky. Ale i já sama si chci soukromí chránit...

Jak jste prožila vítěznou noc?

Z korunovačního plesu jsem odešla v půl třetí, jenže v šest ráno přiběhla spolubydlící Jana, taky finalistka, že už je vyhnali ze sálu, a všichni se přemisťujou do nějakého baru. Tak jsem vstala a do osmi s nimi popíjela. Teda já džus, oni něco tvrdšího.

Ale všechny finalistky zkoušely v Brně už od středy. Byla příprava na volbu náročná?

Nebyla, dalo se to zvládat. Nacvičovaly jsme choreografii, pohledy do kamer...

Takže kdyby bylo finále už ve středu, vypadaly byste na obrazovce tragicky?

Určitě. Třeba když jsme měly módní přehlídku, musely jsme se koukat do pěti různých kamer, takže ta příprava byla fakt nutná.

Skamarádily jste se mezi sebou, nebo se od začátku projevovalo soupeření?

Nesetkala jsem se s žádnými naschvály a nikdo mi neřekl do očí špatnost. Prostě jsem tu našla pár dobrých kamarádek a s jinými děvčaty jsem se celou dobu nebavila. Ale nepřátelská atmosféra nebyla... Možná až po vyhlášení - já jsem byla ta šťastná a ostatní to nesly špatně. Skoro všechny plakaly.

Ani jsem si nemohla sednout na trůn

Co bylo během těch televizních dvou hodin nejhorší?

Vyhlášení. Strašně jsem se klepala a bála, že neuslyším svoje jméno, a pak, když to přišlo, dostala jsem se do transu. Kamarádi říkají, že v tu chvíli v hledišti řvali, ale já nic neslyšela, byla jsem hluchá, akorát jsem před sebou viděla tu korunku. Když jsem se trošku probrala, došlo mi, že už nikdy nebudu ta neznámá dívčina z Příbrami.

Co se děje v zákulisí, když zpívá na pódiu Lucie Bílá? Zbývá čas na zhodnocení situace?



Kdo je patnáctá miss

Osmnáctiletá Lucie Váchová z Příbrami působí jako zranitelná školačka, i když má ideální ženské míry 90-60-90 při výšce 178 centimetrů. Je výborná gymnastka a skokanka o tyči. Studuje gymnázium a má ráda ovocné knedlíky, hruškový džus, z knížek pak Na západní frontě klid od Remarqua. Jejím mužským idolem je herec Bruce Willis.

Tam je strašný fofr. Běžíme se převlíknout do šaten, líčí nás, dodělávají vlasy. Až když je tohle hotové, řekneme si za jevištěm: jó, teď jsme to zkazily, nebo naopak, že se to povedlo.

Není vám líto, že jste za ty dvě hodiny téměř neměla příležitost promluvit do mikrofonu? Protože krásné, to jste byly všechny.

Na jednu stranu to škoda je, jenže v minulosti se ukázalo, že ústní část diváky moc nezajímá. Holky byly vždycky nervózní, najednou se neuměly vyjadřovat.



Přesto, na konci vám mohli podat ten mikrofon, abyste řekla něco jako Ať je mír! nebo Mámo, díky.

To mě ani tak nemrzí, spíš to, že mě na konci kupa fotografů ani nenechala pořádně sednout na trůn.

Počkejte, tohle vám vadilo?

Jo, přesně to. Chtěla jsem si tam jen sednout a říct si: Tak, teď jsem královnou já.

A kdybyste přece jen dostala mikrofon, měla byste nějaký závažný vzkaz pro národ?

Ale ne, já bych se opakovala. Říkala bych to tradiční - jak jsem šťastná, jak nikoho nezklamu a jak budu pracovat naplno.

Narážím třeba na jednu z vašich předchůdkyň, Helenu Houdovou, která se od počátku veřejně stavěla za práva zvířat.

Já taková nejsem. Ano, chtěla bych se jednou věnovat charitě, protože mi je líto opuštěných dětí nebo postižených, ale nejsem typ, který by se stal vegetariánkou kvůli zabíjení zvířat. A ani politika není moje hobby.

Co tedy? Sport?

To bývávalo, ale v posledních měsících jsem žila jenom přípravami na miss. Snažila jsem se, aby to neodnesla škola, ale vymklo se mi to.

Jste ve třeťáku. Odmaturujete vůbec?

Doslechla jsem se, že mi ředitel vyjde vstříc a povolí nějaký individuální plán. On přijel na finále, což mě strašně překvapilo. A ani jsem se s ním pak nesetkala, hned jsem šla na tiskovku a mých padesát známých mezitím odjelo. Vůbec jsem se s nimi neviděla.

Ještě bych se vrátil ke sportu. Na vrcholové úrovni ho už dělat nechcete?

V poslední době jsem skákala o tyči, jenže jsem si při gymnastice zničila kolena a tři měsíce jsem nemohla chodit. I tak jsem si ale říkala, že jestli v miss neuspěju, tak se do toho ještě jednou vrhnu. No, vyhrála jsem...

Promiňte mi tu otázku - už se poohlížíte, který úspěšný fotbalista nemá přítelkyni?

(směje se)To se říká, že jo, že každá misska dostává poukaz i na nějakého fotbalistu, ale o to se vážně nezajímám. Jinak mě spíš zajímá hokej.

Jste upřímná? Opravdu neplánujete sbalit někoho mladého, známého, úspěšného?

Já beru člověka podle charakteru. Nevěříte? No dobře, nebudu tvrdit nic dopředu.



Snad zvládnu nápor nápadníků

Při finále jste říkala, že vaší nejobdivovanější ženou je maminka. To by asi řekl skoro každý, tak to zkuste vysvětlit konkrétněji.

Obdivuju její trpělivost se mnou, že to vydrží. Protože ji trošku trápím.

Nevypadáte tak.

Ale jo, jí nesedne, že nosím moc krátké sukně nebo trička, ani se jí někdy nelíbí, jak se namaluju nebo učešu. To víte, každá maminka má jinou představu o módě, kterou by dcera měla nosit. Takže v tomhle dochází ke střetům.

Ale já jsem ji viděl těsně po vyhlášení - jen brečela a objímala vás. Jinak nic. Byla to radost, anebo taky trochu strach?

Ona už před odjezdem na soutěž plakala, říkala, že se bojí, protože se jí asi ztrácím. A když jsem vyhrála, tak k tomu jen dodala, že už nejsem její malá holčička. A že mě asi opravdu ztratila.

Cítíte to stejně? Že jste v sobotu dospěla?

Určitě, cítím strašný zlom. Ale není mi to vůbec líto, vždyť jsem po tom dlouho toužila.

Budu malovat čerta na zeď: od téhle chvíle vám budou pánové lichotit třeba jen proto, aby byli viděni s miss.

Tak toho se bojím. Možná nějakou dobu nepoznám, komu jde jen o peníze a o to, že jsem slavná. Ale nějak ten nápor nápadníků musím zvládnout.

Zajdete si občas se spolužáky do hospody, nebo jste to pro kariéru modelky obětovala?

Dlouho jsem sportovala, takže na to nebyl čas. Ale pak přišel úraz a od té doby si jednou týdně někam vyrazím. Na diskotéku ne, tam je moc lidí a hluk, ale do baru na bílé víno klidně. Jiný alkohol mi nejede.

Předpokládám, že vám vadí i kouření. A co třeba marihuana, mezi vašimi vrstevníky tolik populární?

A víte, že já takových lidí moc neznám? Jinak si myslím, že to je jen jejich věc, a nechci je za to odsuzovat.





Objevila miss a říká: ona se k nám vrátí



O nové královně krásy se mělo rozhodnout až za pár vteřin, ale jedna drobná trenérka gymnastiky už věděla, že právě zbohatla o sto tisíc korun. „Bylo mi jasné, že když Lucku nevyhlásili jako třetí ani jako druhou, tak musela vyhrát,“ smála se šestadvacetiletá Blanka Wiktorová, když přebírala svůj šek. Sto tisíc je totiž odměna pro patrona - pro toho, kdo budoucí miss přihlásí do soutěže.

Lucku poznala jako šestiletou culíkatou dívenku, o pár let později už ji trénovala a nakonec zjistila, že je její svěřenkyně lepší gymnastka než ona sama. A že taky zkrásněla. Proto se jí loni zeptala: Co kdybys zkusila miss?



Sebevědomá Lucie neváhala a kývla.

A tak spolu vyrazily minulý víkend na finále. „Oželela jsem kvůli tomu hodně důležité závody, děti tam musely jet beze mne,“ mrzelo trenérku, ale jen do chvíle, než dostala šek. „Nakoupíme za to nějaké nářadí pro naše gymnastky,“ řekla pak jedinou větu do mikrofonu.



Copak si, Blanko, nenecháte aspoň něco pro sebe?

„Dávno jsme se dohodly, že všechno vrazíme do oddílu a basta,“ odpovídá.



Je jí jasné, že už svoji dávnou kamarádku nebude tolik vídat - tu teď čekají večírky, přehlídky a soutěže. Ale to se prý zase jednou spraví: „Lucka se k nám vrátí,“ myslí si, „a bude se mnou trénovat děti...“