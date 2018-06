Lucie Křížková: Odloučení kvůli práci snáším hůř než syn

"Synek to má těžce na háku. Já jsem jim ještě volala, než jsem sem šla, a on se se mnou ani nechtěl bavit, protože tatínek mu koupil malou motorku, takže je úplně nadšený a má jiné starosti," řekla Křížková ve Špindlerově Mlýně, kam přijela moderovat módní přehlídku.

Sama je na tom hůř, syn David jí chybí. "Mám v ruce pořád telefon, prohlížím si fotky a jsem hodně tesklivá. Ale na druhou stranu si myslím, že krátké odloučení mně i jemu hodně prospěje," říká.

Moderování by se Křížková ráda do budoucna věnovala. "Už mi táhne na třicet, takže se samozřejmě poohlížím po něčem, čemu se budu věnovat, až už o mě nebude zájem na přehlídkovém mole, a jelikož od září moderuji přímý přenos v televizi, magazín pro ženy, tak už nějaké zkušenosti mám a snažím se to zúročovat a být v tom lepší a lepší," dodává Křížková.