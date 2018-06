Miss Křížková se decentně odhalila i se svými osudovými muži

První lechtivější snímky Miss Lucie Křížkové vznikly v devátém měsíci, kdy se v pokročilém stádiu těhotenství nechala zvěčnit po boku svého muže Davida Křížka. Obdobné fotografie rodina pořídila i nyní, s tříměsíčním synem Davidem v náruči. Částečně i pracovně, neboť je ke spolupráci oslovil výrobce vody pro kojence.

Ze snímků je patrné, že si někdejší královna krásy drží perfektní postavu i po porodu. Jak sama říká, vyplatilo se v dospívání sportovat.

"Stále těžím z toho, že jsem se dvanáct let věnovala sportovní gymnastice. Je to úžasný sport, při kterém si navíc pěkně vytvarujete figuru. Některé cviky na zpevnění těla jsem cvičila i každý den během těhotenství. Chtěla jsem se stále držet v kondici a vyplatilo se mi to," tvrdí Křížková.

Z porodnice prý odcházela pouze s jedním kilem navíc a po několika týdnech už měla postavu jako před otěhotněním.

"Po porodu jsem se do velkého sportování ještě nepustila, domácí posilování si ale neodpustím. Líbí se mi sportovně založení lidé, kteří se snaží dodržovat zdravý životní styl. Taková je i má cesta."

Maminkám, které se s poporodními kily navíc perou, doporučuje vyváženou zdravou stravu. Nejen, že to prospívá mateřskému mléku, ale i celému organismu.

"Snažím se stravovat zdravě. Někdy si samozřejmě velmi pochutnám i na knedlících a bůčku, ale jen výjimečně," uzavírá Lucie Křížková.