Miss Křížková se fotila s půl milionem na krku, nechat si ho nemůže

Do víru filmových Varů se Lucie Křížková podívá paradoxně vůbec poprvé. Jak sama říká, čekala na honosnou chvíli, která by ji do lázeňského města vyhnala. Ta chvíle přišla až teď díky charitativní dražbě investiční skupiny KKCG, která pomůže s výcvikem asistenčního psa.

"Výtěžek za tento šperk poputuje občanskému sdružení Dobrý skutek, konkrétně pomůže jednadvacetileté klientce Dáše, která má vrozenou lomivost kostí. Za svůj život měla už více než sto zlomenin, je malého vzrůstu, musí se pohybovat pomocí elektrického vozíku, a aby měla ten život trochu jednodušší, potřebuje asistenčního psa. A ten se zaplatí právě z dražby," objasnila miss a modelka.

Malý šperk, s nímž se Křížková fotila, na první pohled nevypadá nijak závratně. Při bližším zkoumání se ale každý dopočítá sto tří malých diamantů v celkové hodnotě půl milionu korun. "Chtěli jsme, aby šperk byl ve tvaru srdce, neboť srdce má v logu i Dobrý skutek. Návrh jsem tak nechala na klenotnících, kteří se s úkolem poprali skvěle."

Jen co Lucie Křížková šperk na svém těle dofotila, musela ho zase odevzdat. A jelikož se s manželem Davidem Křížkem luxusem nijak nezahrnují, modelka to vyřešila po svém. "My si s manželem luxusní dárky nedáváme, nikdy jsem ani neměla bohaté milence, abych byla luxusními dary zaplavována, spíš jsem si udělala radost sama, koupila jsem si diamantové náušnice. A to je možná i nejdražší šperk, který mám ve své šperkovnici," doplnila se smíchem.

Lucie Křížková se fotila pro občanské sdružení Dobrý skutek

Do ateliéru dorazila Lucie Křížková i se šestitýdenním synem Davidem, který téměř po celou dobu focení spokojeně spal. Vzbudil se jen v okamžiku, kdy ho maminka vzala do náruče. "On je na mně závislý, protože je pořád plně kojen. Beze mě nevydrží déle než tři hodiny, někdy jenom dvě hodinky. Trvám na tom, aby jezdil se mnou. Když je ta možnost, vždycky jsem ráda, že je u mě," uzavírá Křížková.