Miss Lucie Králová: Těhotná? To opravdu ne

Spekulace o jejím jiném stavu zřejmě vyvolala informace, že strávila romantickou dovolenou jen ve dvou v Toskánsku. "Byli jsme tam bez syna, ale že bychom nevylezli celou dobu z postele, to tedy opravdu ne," tvrdí s úsměvem Králová.

Pravdou rozhodně je, že se již za měsíc provdá za svého partnera a otce dvouletého Roberta Zdeňka Kaufmanna, s nímž se objevila na Go(a)lf party v Hergetově Cihelně. Svatbu naplánovali až na letošní rok proto, aby si ji jejich syn také užil.



Lucie Králová s partnerem Zdeňkem Kaufmannem

"Chtěli jsme, aby to už vnímal a něco z té slávy, která bude velmi komorní a rodinná, měl. Zdeněk si nechává šít oblek a malému tam nechal ušít stejné kalhoty a košili. Problém máme trochu s botama, ale doufám, že bude hezky a bude moci běhat bos. Já bych byla nejraději také bosky, myslím, že v lodičkách vydržím tak prvních patnáct minut," míní budoucí nevěsta. Ta je na svůj velký den, který proběhne na zámku Štiřín, už kompletně připravená. Šaty si nechala dovézt z Itálie.

Svatební cesta bude bomba

Do svatby už rodina nikam cestovat nebude. Se synem byla Lucie Králová již v květnu na Krétě, kam jezdí pravidelně s partou kolem Olgy Šípkové, se svým nastávajícím si užila chvíle pohody v Toskánsku a další cestou bude až ta svatební. Tu si ale rodina užije pohromadě. "Letíme znovu na Krétu, nechtěla jsem s malým cestovat daleko. Bude to ale zřejmě krásná dovolená, už jen hotel a jeho pláž jsou prezentovány jako nejlepší ze všech, co tam jsou," těší se Králová.



Lucie se synem Robertem

Na večírku laděném do fotbalové atmosféry byla elegantně oblečená, její kolegyně Jana Doleželová však například oblékla fotbalový dres. Měl číslo jedenáct, stejné, s jakým soutěžila na Miss 2004. O zábavu se postarala skupina G-Point Hunters ve složení Matěj Ruppert, Roman Holý a Tereza Černochová. Dalšími hosty byli například Nikol Štíbrová, Renáta Langmannová, Bára Kolářová, Renata Czadernová, Lucie Váchová, Lenka Šmídová a hokejové hvězdy Jaroslav a Petr Nedvědovi.

Akce byla spojena s vyhlášením výsledků turnaje a nejlepších hráčů. Její součástí byla dražba dvou fotbalových dresů podepsaných trenérem české reprezentace Karlem Brücknerem. Celková částka, která byla získána nejen dražbou, ale také z dobrovolných příspěvků hráčů a návštěvníků turnaje, půjde na podporu vzdělání a volnočasových aktivit dětí v dětských domovech a pěstounských rodinách. Částku potřebným rozdělí ING Wholesale Banking Fond Nadace Terezy Maxové.