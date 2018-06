Miss Lucie Králová je podruhé těhotná, bude to zase kluk

Pohlaví "Zdá se, že to bude chlapeček, i když jsem si přála ve skrytu duše tak trochu sobecky pro sebe holčičku," říká Lucie Kaufmann-Králová.

Lucie Kaufmann-Králová se o jiném stavu dozvěděla ve chvíli, kdy v polovině prosince loňského roku fotila s prvorozeným Robertem obraz pro manžela Zdeňka Kaufmanna. Fotilo se na zámku Mcely a Lucie jen stěží skrývala nervozitu. Lékař ji totiž překvapil zprávou, že je ve čtvrtém týdnu těhotenství a že by mohla nosit pod srdcem dvojčata.

"Viděl dvě miminka, i když říkal, že to druhé je možná hematom, který se tam může vytvořit. Byla jsem z toho trochu vystresovaná, nečekala bych dvojčátka. Naštěstí se později ukázalo, že to byl opravdu hematom, takže čekám miminko jedno. A zdá se, že to bude chlapeček, i když jsem si přála ve skrytu duše tak trochu sobecky pro sebe holčičku. Nakonec jsem ráda, že to bude kluk. Jak správně říkal Zdeněk, který je z dalšího synka nadšený, kluci k sobě budou mít díky malému věkovému rozdílu blízko a budou to větší parťáci," říká šťastná maminka.



Lucie a Zdeněk Kaufmannovi se synem

Holčičku ovšem ještě nevylučuje. Tím, že začala s dětmi brzy, si může dovolit zkusit dceru do třetice třeba za deset let. Prozatím se ale rodina těší na chlapečka a dvouletý Robík na brášku. S maminkou chodí na pravidelná ultrazvuková vyšetření a je prý takový celý ještě hodnější. Chodí a rozumně říká: "Maminko, já už jsem narozený a Ríša ještě není."

Miminko je podle všech vyšetření v pořádku, jeho maminka také, dokonce snáší druhé těhotenství mnohem lépe než to první. Jednu změnu na jeho konci udělá - rodit už nebude v porodnici U Apolináře, ale v Podolí. "Měnit porodnici nebudu kvůli porodníkovi, pana doktora Hájka bych si nejraději přenesla jinam, byl úžasný. Nadchlo mne jen prostředí v Podolí, kde je vše modernější, a tak jsem se své druhé dítě rozhodla přivést na svět tam."

Bříško je už prý na Lucii vidět a těhotenství se podepisuje i na jejím už tak dost vyvinutém poprsí. "Vždycky mi to jde hned do břicha a do prsou, už mám velikost 70 H, to je číslo 8! Z toho jsem opravdu nešťastná," dodává Lucie Kaufmann-Králová.