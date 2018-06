Miss Lucie Králová čeká porod každým dnem!

Andrea Vránová-Kloboučková, maminka rok a půl staré Aničky, se stala novou tváří salónu Moravec pro rok 2007 a má už za sebou focení pro prezentaci této módní značky. Autorem snímků je Jan Tůma a jsou opravdu povedené.

Andrea je jako jedna z mála modelek holka krev a mlíko a z jejích vnad muži doslova šílí. „Druhé miminko s manželem určitě plánujeme, ale chceme počkat, až bude Anička větší,“ prozradila kráska.

Pozvání na přehlídku přijala také maminka Nikolky a Davida, Miss ČR a Miss Europe 1995 Monika Žídková. Na mole se stále pohybuje s elegancí, kterou by jí mohla většina mladších kolegyň závidět. Do Teplic přijela s manželem Petrem až z rodných Kravař. V šatech od manželů Moravcových se prezentuje na většině společenských akcích, tak na jejich autorské show nemohla chybět.

Miss Králové těhotenství prospívá

Největší radost mi udělal příchod budoucí maminky, Miss ČR 2005 Lucky Králové. Strašně jí to slušelo! Porod prvního potomka očekává každým dnem. „Termín mám sice až koncem listopadu, ale podle doktora to přijde dřív. I já to tak cítím,“ prozradila Lucie. Těhotenství jí ohromně prospívá. Vypadá šťastně a spokojeně.

Na mole zářila také tvář salónu roku 2005 a 2006, modelka Radka Kocurová. „O miminku už hodně přemýšlím. Dokáži si představit, že bych byla brzy maminkou,“ zasnila se novácká rosnička.

Přehlídku moderoval Leoš Mareš. O pěvecké zpestření se postarala Kateřina Brožová a partnerská dvojice Míša Nosková s Honzou Křížem.