Ze světa showbyznysu jsem odešla dobrovolně, říká Linda Bartošová

"Já jsem do toho spadla rychle a nečekaně tím, že jsem byla oslovena, abych tam šla. Nebylo to záměrné přihlášení, třeba jako u ostatních holek," prohlásila Linda Bartošová o své účasti v soutěži krásy.

Prý si ani neuvědomila, jaké následky a slávu jí vítězství v České Miss přinese.

"V těch osmnácti ti tohle nedochází. Říkáš: Ano, jsem na to připravena. Ale asi ti to úplně nedocvakne," přiznala blondýnka.

Tak přišly povinnosti Miss, světla reflektorů a titulky v médiích. Bartošová si najednou uvědomila, že nechce být součástí českého showbyznysu.

"Udělala jsem to jakoby záměrně, že jsem se odtrhla od tohoto světa. Takže mi to vůbec nechybí. Dělám si svoje věci, které mě baví a ve kterých mám svoji budoucnost a mně stačí. Jsou lidi, kterým to sedí, kteří to milují a nemyslím si, že je to něco špatného," řekla příležitostná modelka, která svou budoucnost vidí ve studiu žurnalistiky a v práci v seriózních médiích.