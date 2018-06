Miss Langmannová: Potřebuju pracovat hlavou

Kvůli tomu, aby ses mohla plně věnovat povinnostem Miss, jsi přerušila na rok školu. Nelituješ toho? Kdy se vrátíš zpět do lavice a co vlastně přesně studuješ?

Studuji Pedagogickou fakultu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Jelikož je to prezenční studium, tak opravdu jedinou možností, jak se patřičně věnovat povinnostem Miss, bylo školu přerušit. V poslední době ale čím dál víc pociťuji, že mi studium neuvěřitelně chybí a opravdu se těším zpět.

Pokud vím, tak jsi i po miss zůstala se svým dřívějším příttelem…

S přítelem Tomášem jsem už 6 let a pokud v našem vztahu nenastane nějaká rapidní změna, myslím, že spolu zůstaneme i nadále. Tomáš je výjimečný člověk, na kterého se kdykoli můžu spolehnout. Je to on, se kterým se můžu smát i plakat. Co se týká bulváru a společnosti ve které se momentálně pohybuji, myslím, že to zvládá velmi statečně. Síla jeho osobnosti se v těchto okamžicích projevuje ještě mnohem víc. Takového přítele, jako je Tomáš, bych přála každé ženě.

Jak se cítíš v této době, kdy se ti kralování chýlí ke konci?

Uteklo to neuvěřitelnou rychlostí a už budu pomalu předávat korunku. Musím se ale přiznat, že se na to už svým způsobem těším. Tenhle rok pro mě byl velmi náročný a převratný. Ale jsem opravdu ráda, že jsem si to mohla zažít. V žádném případě toho nelituji a nikdy litovat nebudu. Je to výborný odrazový můstek do další kariéry a tahle příležitost se naskytne jen málo komu. Jsem poctěna, že jsem to letos byla právě já.

Stihla jsi určitě poznat spoustu lidí ze světa celebrit. Překvapilo tě něco?

Docela mě zarazilo, jak jsou ti lidé strašně jiní, než o nich píše bulvár. Podle dojmu z novin jsem si o každém z nich udělala svůj obrázek, ale teprve až teď se můžu přesvědčit, jestli jsem se trefila nebo ne. Už hodněkrát se mi ale stalo, že to bylo právě naopak, než jsem si původně myslela. Ale v poslední době mě hodně mrzí, jak je někdo schopný kvůli svému zviditelnění udělat téměř cokoli.

Co se ti na sobě samé nejvíce líbí?

Vždycky se mi na mne nejvíc líbilo to, že jsem hodně cílevědomá. Mám vůli a dokážu si jít za svým. Ale nikdy bych na druhou stranu nešla za hranice slušnosti a lidskosti.

Umíš být sebekritická? Dovedeš přiznat své chyby?

Sebekritická jsem někdy až moc:-) Bude to znít trochu jak z učebnice, ale chyby se snažím nejdříve hledat na sobě než na ostatních. Jsem velký realista a nohama stojím pořád pevně na zemi.

Jsi upřímná? Řekneš lidem přímo do očí, co si myslíš, nebo jsi ten typ, co má hlavu plnou myšlenek, ale dusí je v sobě?

Snažím se být upřímná, prostě když mě něco štve, tak to vybalím na rovinu. Od ostatních to taky požaduji, ale většinou se to dovím až v podobě pomluvy. Myslím, že jsem pro tuto dobu docela nezkažená a trošku snad i naivní. Mockrát se mi už nevyplatilo, že jsem nedokázala říct ne. Rok v Praze mě hodně naučil, otrkal a zocelil. Teď už si nenechám všechno líbit.

Utrácíš, nebo jsi šetřivá?

Pocházím z úplně normální rodiny, se spíše podprůměrnými příjmy. Proto jsem už od malička byla zvyklá šetřit na věci, které mi rodiče nebyli schopni pořídit. Když jsem byla malá, tak mi to někdy vadilo, ale teď jsem za to vděčná. Myslím si, že si dokážu peněz a věcí vážit a vím, že nic není zadarmo. Rozhodně nejsem nikdy nebyla rozmazlený nevděčný děcko!

Vzpomeneš si na své prvně vydělané peníze?

Samozřejmě si na své prvně vydělané peníze pamatuju. Když jsem chodila na základní a posléze střední školu, byla jsem zvyklá každoročně o velkých prázdninách chodit na brigády. Nejdříve jsem chodila na benzinku umývat okna, pak do několika firem v Ivanovicích například balit výrobky nebo dokonce šroubovat nejrůznější šroubky a matičky! Nebyla to prostě žádná sranda… Každý student se snaží vydělat jak se dá. Později jsem začala pracovat jako modelka a to byla brigádička mnohem příjemnější:-)

Kde teď bydlíš?

Po vítězství v České Miss jsem se okamžitě přestěhovala do Prahy. Ze začátku to pro mě nebylo zrovna jednoduché, protože jsem byla zvyklá na spoustu lidí kolem sebe a najednou jsem se v bytě ocitla úplně sama. Byla jsem hozená do vody a plav. Přijde mi, že za těch několik měsíců jsem psychicky zestárla minimálně o pět let. Hodně mi chybí celá rodina a kamarádi. Jezdím domů, jak nejčastěji to jde, ale moc často to prostě nejde. Nechci aby to vyznělo, že si na něco stěžuju, jsem za všechno, co mi tenhle rok přinesl i vzal, vděčná, je to neskutečná škola života.

Plánuješ zkusit modeling v zahraničí, nebo ti Česká republika bohatě stačí?

Modeling mě nějak celkově moc neláká. Když jsem studovala, byl to pro mě zajímavý koníček, který mi přinesl i nějakou kačku. Teď, když je to moje obživa, tak už mě to baví o něco méně. Začínám pociťovat, že potřebuju pracovat více hlavou. Modeling v zahraničí mě neláká téměř vůbec, nedokážu si představit, že bych bydlela se třema holkama na pokoji a celý den chodila po castinzích. Ráda bych cestovala, ale asi ne jako modelka.

Setkala jsi se s tím,že by to někdo nabízel focení erotických snímků?

Nikdo mi zatím nic takového nenabízel. Myslím, že se všichni bojí, protože ví, že jsem pod přísnou smlouvou. Mně samotné tohle focení nic neříká, nechtěla bych si zkazit pověst i čest na začátku kariéry. Pokusím se tyhle peníze vydělat jiným způsobem i když to půjde mnohem pomaleji.