Miss Kuchařová zvládne jen jednu koblihu

"Když se řekne jméno David Novotný, mnozí zasvěcení už moc dobře ví, o koho jde. Tento neúnavný člověk plánuje jednu charitativní akci za druhou. Tentokrát jsem za ním přijela do Jaroměře, kde uspořádal Letní hry. Součástí akce byla sbírka ve prospěch Pomocné internátní školy v Jaroměři," vypráví po iDNES.cz Miss ČR 2003 Lucie Váchová.

"Nejočekávanějším bodem programu byla rozhodně soutěž v pojídání koblih. Ve dvouminutovém limitu měli soutěžící spořádat co nejvíce těchto kulatých, sladkých dobrot. Na první dojem se zdá, že za dvě minuty se toho stihne sníst hodně, ale opak je pravdou. Koblihy se nesměly ničím zapíjet a tak těžce klouzaly do krku. Vítězný počet snězených koblih se vyšplhal jen ke čtyřce. Mezi známými osobnostmi si nejlépe vedl Luboš z VyVolených 2, který snědl koblihy tři. Já jsem zvládla necelé dvě, Evča Aichmajerová a Taťána Kuchařová jen jednu. A stačilo to. Někteří jedlíci měli cukr až za ušima a myslím, že koblihy si mnozí na pár dní vyškrtnou z jídelníčku.

Dalším zpestřením byl fotbálek, kde se proti sobě utkala družstva VyVolených, Celebrit a družstvo města Jaroměře. VyVoleným se nedařilo, skončili na třetím místě. O prvenství se utkaly Celebrity s družstvem Jaroměře a souboj skončil remízou.

Na akci zavítali návštěvníci z Ústavu sociální péče z České Skalice, Stacionáře Nona v Novém Městě nad Metují, Dětského domova Pardubice a Stacionáře Cesta z Náchoda.

Programem provázel Petr Zvěřina. Divákům zazpívala Klára Zaňková, Filip Jankovič, Míša Nosková, Zdeněk Hrubý, Martin Hranáč, Karel Emanuel Gott a další."