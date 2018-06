Miss Kuchařová přijela mezi čerty pokřtít knihu své matky

„Maminčina kniha se mi velmi líbí. Byla jsem mezi prvními, kteří ji četli, a spolu se sestrami jsme dokonce byly při tom, když pohádky vznikaly. Pravidelně jsme je potom vyžadovaly před spaním a vždycky nás spolehlivě uspaly,“ svěřila se Kuchařová.

Přestože Taťána v posledních měsících cestuje po celém světě, na návštěvu domova si prý čas vždy najde a také letošní Vánoce stráví doma v Opočně. Potom ale znovu začne kolotoč povinností, který skončí teprve jmenováním příští nejkrásnější dívky světa.

* V posledních týdnech jste byla v Číně či ve Spojených státech. Bylo těžké najít v nabitém programu čas na křest knížky a návštěvu domova?

Na rodinu a na mámu si čas najdu vždycky. I kdybych byla kdekoli na světě, vždycky se sem budu vracet. A velmi ráda.

* Zbude vám chvilka i na návštěvu vaší oblíbené restaurace Knihomol na královéhradeckém Velkém náměstí?

Určitě, tam jsem pravidelně chodila, když jsem v Hradci Králové studovala. V budoucnu se tam chci znovu podívat.

* Strávíte doma i vánoční svátky? Už máte nakoupené dárky?

Dárky nakupuji průběžně. Z každé země, kterou navštívím, se snažím přivézt něco typického. Třeba z Číny jsem nedávno přivezla... Ale to nemohu prozradit. Na Vánoce budu samozřejmě doma. Já mám totiž ještě 23. prosince narozeniny.

* Takže si zajdete zabruslit i na nedávno zastřešený zimní stadion v Opočně?

Je to tradice, už se těším. Vedle stadionu jsem odmalička vyrůstala, proto si bruslení ujít nenechám. Vždycky to byl můj oblíbený sport.

* Jak po dvou měsících na trůnu světové miss všechen ten shon zvládáte? Co vás zatím nejvíc překvapilo?

Je to velmi náročné a o mnoho hektičtější než dřív, ale takový je život a já jsem vděčná za práci, která mě baví a dělá radost i lidem okolo mne. Největší překvapení jsem zažila již dříve, při soutěži Miss ČR, která pro mě byla velkou životní změnou. Později už jsem byla na všechno připravena a překvapit mne nemůže nic. Tedy alespoň doufám.

* Bála jste se jako malá čertů?

Vzpomínám si, že jsem se jednou vracela domů od kamarádky, kde jsme měly mikulášskou oslavu, a po ulici se táhla parta čertů s Mikulášem. Když mne uviděli, slyšela jsem, jak říkají, hele, to je mladá Kuchařová. Přestože mi bylo jasné, že to nejsou praví čerti, a některé jsem dokonce znala, měla jsem z nich strach. Některé masky opravdu strach nahánějí, ale to patří k věci.