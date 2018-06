Miss Kuchařová odtajnila svého přítele, na letišti ji ale nevítal

"Myslím, že nebude mít čas," mínila již ve Vegas jedna z nejkrásnějších žen světa. Zřejmě neměl. Z letiště totiž Táňa odjížděla taxíkem spolu s psycholožkou Hanou Kotáskovou, která byla členkou výpravy soustředění letošních finalistek Miss ČR v americkém státě Nevada.



Vztah Kuchařové a Richtera vyšel na povrch teprve nedávno. Česká kráska se sice iDNES.cz exkluzivně svěřila, že je už půl roku zamilovaná, ale jméno svého milého tajila. - více zde

Na jeho funkci radního Prahy 1 a poslance za ODS má zajímavý názor. "Je mi jedno, co můj přítel dělá, pro mě má obrovské hodnoty. Jeho profese mě ale opravdu nezajímá. Pro mě je to obyčejný kluk," tvrdí Kuchařová.

Všechno to prý začalo kamarádstvím, které ovšem poměrně brzy přerostlo v milenectví. Pro Kuchařovou, která je stále na cestách, do toho dálkově studuje vysokou školu, tenhle vztah hodně znamená. "Milan je pro mě velká psychická opora a já pro něj taky," říká.

Ačkoli tvrdí, že profese jejího milého ji nezajímá, politickou scénu sama sleduje. "Samozřejmě je potřeba mít přehled. Zajímají mě mezinárodní vztahy, které také studuji a kterým bych se chtěla v budoucnu věnovat."

Po stopách Marilyn Monroe

Z Las Vegas veze svému příteli a také svým dvěma mladším sestrám několik dárků. Sobě udělala radost samozřejmě také. Pořídila si například novou značkovou kabelku a boty na podpatku. Hlavně si ale do sbírky nakoupila fotky své oblíbenkyně Marilyn Monroe, jejíž osud ji už dlouho zajímá.

Pobyt v Las Vegas při příležitosti pořádání Školy Miss 2008 cestovní kanceláří Blue Style využila také k návštěvě Los Angeles. "Měla jsem tam pracovní schůzku, a tak se mi cesta s letošními finalistkami Miss, se kterými jsem coby členka poroty absolvovala také pohovory, strašně hodila. Chystala jsem se totiž pracovně do Los Angeles a byla jsem ráda, že mi v Blue Stylu vyšli vstříct a zařídili mi letenku. Byla jsem tam jen na otočku, ale posunula jsem si let, abych si město trochu prohlédla. Šla jsem hlavně po stopách Marilyn. Mimo jiné jsem viděla v Hollywoodu otisk její dlaně a zkusila do něj vložit svoji. Seděla naprosto přesně," líčí se smíchem Kuchařová.

V Česku se dlouho nezdrží. Poté, co se tady měsíc před odjezdem do Las Vegas věnovala práci kolem zakládání své vlastní nadace, se opět rozjede do světa. A podle toho, jak dopadnou jednání v Americe, možná také tam. Sama ale nabídku z americké strany nerozebírá a o budoucích plánech mluví velmi obecně. "Chystám se pracovně do zahraničí, a tak se zase rozběhne ten můj cestovací kolotoč."

A jak snáší odloučení od své lásky? "Je to těžké, ale musíme to oba zvládat. Zase se na sebe můžeme víc těšit," uzavírá Kuchařová.