Miss Kuchařová měla odmala jasno

Vždy před sukněmi upřednostňovala kalhoty, které doplňuje různými tričky, topy, svetříky. Nepraktičtější se jí zdá vrstvené oblečení, protože se dá různě střídat.

A styl? Ležérní, který ovšem podtrhuje ženskost. Oblečení volí podle nálady a podle toho, do jaké společnosti a kam jde. Především se v něm však musí cítit dobře.

I když sleduje módní trendy, nepřikládá jim tak velkou důležitost. Chladnou ji nechává i hodnocení módní policie. „Nosím to, v čem si myslím, že mi to sluší,“ zdůrazňuje.

Rozhodně ví, jaké volit barvy. Červená jako kontrast k jejím blond vlasům vede, na druhém místě je černá. „Každý přizpůsobuje barvy svému typu osobnosti a celkovému vzhledu. A když mám smutnou náladu, obleču si něco, co by mě mohlo rozjasnit.“

Stranou nenechává ani doplňky - v létě několikery výrazné brýle, pásky, kabelky, to všechno se snaží vždy sladit dohromady. „Doplňky mám ráda, jsou součástí oblečení a zvýrazňují jeho celkový dojem.“

Kdyby si měla vybrat styl z minulosti, který by se jí nejvíc líbil, volila by módu 30. až 40. let.