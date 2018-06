Miss Kuchařová: Čas ukáže, která je opravdová královna

Odpovědi Miss ČR 2006 najdete ZDE

Kuchařová, která dokázala získat od diváků rovněž titul Miss sympatie, byla velkou favoritkou od samého počátku soutěže. Do finále šla už z prvního místa oblastního kola Miss Moravia. Bodovala také v Tunisku, kde se dívky připravovaly a odkud si přivezla titul Miss Sahara.

Kuchařovou zajímá historie, okultismus, cestování, ale je také věrná svému jménu a ráda vaří.

Nahá se nevyfotím

Na první pohled není tato studentka třetího ročníku soukromého jazykového gymnázia žádná prvoplánová kráska. Má vyhraněnými názory na život, jen tak si někoho nepřipustí k tělu a nenechá si ani od nikoho nic diktovat. "Nahá se nevyfotím. Nikdy," prohlásila po svém vítězství v rozhovoru pro magazín MF DNES.

Vítězná blondýnka z Opočna měla také nejvíce fanoušků v hledišti. Vždy, když se objevila na mole, sklidila největší aplaus. Její vítězství udělalo největší radost rodině, dvěma mladším sestrám i příteli, jenž bude - jak Kuchařová doufá - její povinnosti spojené s titulem tolerovat. "Snad nám náš vztah vydrží," přála si.

Ve studiu chce pokračovat

V on-line rozhovoru prozradila, že by kvůli missím povinnostem nerada přerušila své studium na gymnáziu. "Do školy se chystám už zítra. Určitě chci ve studiu pokračovat, aniž bych musela přerušit. Snad to zvládnu třeba s individuální studijním plánem."

To, že v Česku není jedinou letošní královnou krásy, ji nechává klidnou. "Je pravda, že v tom lidé mají zmatek. Stejně tak děvčata neví, na jakou soutěž se mají přihlásit. Až za čas se teprve ukáže, která je opravdová královna a jak svého titulu dokáže využít," napsala Kuchařová čtenářům.

A jaké má záměry? Chce se věnovat nadále modelingu a uskutečnit několik plánů, které má v hlavě. "Bylo by pro mě ctí, studovat na Karlově Univerzitě. Nechte mě ale ještě chvíli rozkoukat, pak se do toho pustím a možná vás překvapím."

