Miss Kuchařová a radní Richter: Zásnuby? Možná

Na otázku moderátora večera Tomáše Krejčíře, zda se nechystá k výběru některého ze zásnubních prstenů nové kolekce, odpověděla jen tajuplným mlčením. Že by plánovala s přítelem Milanem Richterem společnou budoucnost? V každém případě by to byla ta nejlepší reakce na pornokomiks, který stále nemá svého autora.

"Věc je ve fázi vyšetřování a já doufám, že to dopadne dobře a pachatel se najde. O milion vypsaný jako odměnu se už přihlásila spousta zájemců, ale žádná stopa zatím nebyla ta pravá. A kdo milion případně vyplatí? Podělíme se o to samozřejmě napůl," říká Kuchařová.

Aféra podle jejích slov vztah mezi ní a radním Prahy 1 utužila. "Rok a tři měsíce hovoří za vše. Jestli budou zásnuby, teprve uvidíme, myslím, že mám na tyhle věci ještě spoustu času," říká kráska.

Coby tvář společnosti Klenoty Aurum, která s ní prodloužila kontrakt i na příští rok, se rozhodla navrhnout vlastní kolekci. "Šperky od Klenoty Aurum jsem si natolik oblíbila a ráda je nosím, že mne majitel Rony Lori oslovil s nápadem, abych pro ně vytvořila svoji vlastní kolekci. S touto myšlenkou jsem si pohrávala již dříve, a tak jsem velmi nadšená, že mi smlouva umožní podílet se na designu šperků z kolekce, která bude dostupná všem ženám," uzavírá Kuchařová.