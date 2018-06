Krátkovlasá miss Kratochvílová se nechává vylepšit a drží bílou dietu

"Bude mě čekat ještě barvení vlasů, jejich úprava, aby ten kratší střih pořádně držel, a příprava garderóby, která je v tomto případě asi naprosto nejdůležitější. Protože na tu se na Miss Universe nejvíc hraje," řekla iDNES.cz Kratochvílová.

O šaty se jí postará módní návrhářka Beáta Rajská. Česká Miss 2013 se zase musí postarat, aby jí vybělené zuby zůstaly co nejdéle. Kvůli tomu musí držet bílou dietu. Nesmí pít kávu, červené víno, ani jíst čokoládu.

"Drží se tři dny a pak by se ještě měla držet, ale už ne v takovém množství. Tak na tu se psychicky připravuji. Jsem člověk, který vstává se třemi hrnky kávy, takže to bude trochu odvykačka. Ale tři dny, to se dá vydržet," míní krátkovlasá miss, kterou na bělení doprovodila sestra Jana.

"Čokoláda mi chybět nebude. Já vůbec nemám ráda sladké. Ale káva určitě, ta mi bude chybět," řekla starší ze sester Kratochvílových s tím, že větší strach ze zubařů má určitě Gabriela.

"Ale žádný panický strach, hrůza to nebude určitě," prohlásila Jana Kratochvílová.

"Já jsem se nikdy doktorů nebo zubařů nebála. Jenom by bylo lepší k nim chodit častěji," dodala Gabriela, která kvůli přípravám na světové finále Miss Universe trochu zanedbává svůj mažoretkový tým.

Česká Miss 2013 Gabriela Kratochvílová a její sestra Jana

"Ségra trenérka ale říká, že na mě holky počkají. Takže během prosince to s nimi doženu," přiznala Gabriela.

Jana Kratochvílová ještě prozradila, že díky vítězství její sestry v soutěži krásy se k nim hlásí více dívek.