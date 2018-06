Miss Králová sundala krunýř

„Už se mi to stalo asi potřetí. Před pěti lety jsem měla bouračku v autě a odnesla to záda. Když teď tancuju, musím se hodně rozcvičit a být opatrná, jinak se mi to zablokuje znovu. Léky na uvolnění svalů a na bolest naštěstí rychle zabírají,“ říká Králová.

Na módní přehlídky krunýř z krku sundávala, na společenské večírky, jako byl třeba ten v Toskánském paláci u příležitosti oslavy vydání stého, jubilejního čísla časopisu Moderní byt, nikoli. Mimochodem svůj první vlastní byt, garsonku na Barrandově, kterou získala na rok za vítězství v soutěži Miss ČR 2005, zařizovat nemusela. Těší se však na chvíli, kdy bude moci vymýšlet barevné kombinace do bytu nebo nejlépe domku. Barvy má totiž ráda.

Momentálně žije přípravami na Miss World, těší se na desetidenní pobyt na Džerbě, který získaly finalistky Miss ČR, a na svatbu svého bratrance v jižních Čechách. Doufá, že jí vyjde čas i na tradiční dovolenou s partou přátel u Máchova jezera.