Miss Králová se i se synem nechala vyfotit jen pro manžela

"Chtěla jsem manžela překvapit a na památku mu nechat udělat fotky s Robíčkem v honosném, elegantním stylu. S fotografem Jiřím Hurtem jsme pečlivě vybírali místo na focení, kterým byl nakonec zámek Trnová, i oblečení pro mě a pro malého," říká krásná maminka a misska.

S výsledkem je velmi spokojená. "Ve finále vznikly překrásné fotky. Tu nejkrásnější, na které ležím na pohovce a malý je na mně, jsem nechala zarámovat a vznikl z ní nádherný obraz."

Překvapení pro podnikatele Zdeňka Kaufmanna se prý povedlo, byl dojatý a s fotkami a zvlášť obrazem hodně spokojený.

Svoji rodinu s oblibou fotí a fotky si pečlivě schovává. Lucii jen mrzí, že on sám se nerad zvěčňuje, a tak je v rodinném albu jen málo fotek, na kterých by byl vidět. Do alba teď přibudou profesionální nevšední fotografie jeho ženy a syna a na zeď obraz, kterým se bude dlouho pyšnit. Ještě ovšem neví, kam ho pověsí. "Myslím, že nakonec skončí v manželově pracovně," míní Kaufmann Králová.