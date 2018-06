Miss Králová je teď manažerkou

„Dělám manažerku oddělení péče o klienty advokátní kanceláře a mám běžnou smlouvu na plný úvazek. Zrovna připravujeme v Praze velkou konferenci, o to je ten nástup náročnější. Jsem ale moc ráda, že jsem se vrátila. Je zde perfektní parta lidí.“

Lucie se nedávno vrátila z Tuniska, kde si užívala sluníčka a moře spolu s dalšími finalistkami soutěže Miss ČR. - více zde

České krásky tam budily nebývalý rozruch. "Nabídky k sňatku se jen hrnuly, chtěli nás vyměnit za velbloudy, ale to už je v těchto zemích takový folklór," svěřila se Lucie. Jako suvenýr si přivezla dvanáct šátků, a stříbrný náramek.

Talismany nebere

Další cestu do zahraničí má naplánovanou až na listopad. Jako reprezentantka České republiky se zúčastní soutěže krásy Miss World v Číně. O svých vyhlídkách na umístění ale nehodlá hovořit.

"Já to nechci vůbec hodnotit, ani bych si netroufla. Beru to spíš tak, že to bude vynikající příležitost poznat něco nového. Samozřejmě je to o štěstí, já se ale těším na zkušenost, kterou získám. Rozhodně to bude něco velmi zajímavého," řekla.

Štěstí pokouší Lucie Králová moc ráda, ale pověrčivá není. Nikdy si žádné talismany nebere a nepoveze si je ani na klání královen krásy. Chce přesvědčit o svých kvalitách bez trémy a s přirozeností.

Půvabnou Lucii sice trochu láká modeling, ale na dráhu profesionální modelky se vydat nehodlá. "Chci splnit všechny povinnosti, které mám jako Miss, ale rozhodně to nechci přehánět," prohlásila kráska z Teplic. Jak dodala, je to pro ni jen zpříjemnění života. "Nechci jednou v životě vykládat, že jsem byla Miss, vést tyhle řeči a jinak nic. Doufám, že dokážu víc," dodala.